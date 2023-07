Valdagno: domani sera un suggestivo silent play “A filo d’acqua”

Mercoledì sera un suggestivo silent play “A filo d’acqua”

Una passeggiata alla scoperta di Valdagno seguendo uno dei suoi elementi più caratterizzanti: l’acqua. Per gli itinerari naturali e culturali proposti dalla rassegna “A piedi” nel cartellone di “Valdagno Estate Eventi23” mercoledì 19 luglio viene proposto il silent play “A filo d’acqua” con la guida dell’attore Carlo Presotto della Piccionaia. La partenza è in programma alle 20 dal parcheggio del Meeting Club in via Cornetto. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati con prenotazione sul sito del Comune di Valdagno.

è un evento multimediale e interattivo dedicato alla città, al suo patrimonio culturale e naturale, e al tema dell’acqua che percorre come un filo blu la sua storia. I partecipanti ascolteranno racconti che parlano di Valdagno, della flora e della fauna del torrente Agno, dei suoi colori, delle centrali idroelettriche lungo il suo corso e di tanto altro ancora. Un’occasione per ritrovarsi e fare mente locale sulla città, il suo passato, il suo presente e il suo futuro. L’evento è il risultato di un percorso partecipativo condotto dagli esperti de La Piccionaia all’interno del progetto europeo SMART – Small Museums Alliance Representing Territories con un gruppo di cittadini che hanno portato come dote preziosa i loro racconti, saperi, desideri e idee, e tutto ciò che li lega alla città.

con Carlo Presotto e Paola Rossi realizzato nell’ambito del progetto europeo SMART – Small Museums Alliance Representing Territories – produzione La Piccionaia