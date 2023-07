“Malo Summer vibes”: 21 luglio una notte tutta da vivere

Con “Malo Summer vibes” l’estate maladense si colora di suoni, musica, divertimento e tante proposte enogastronomiche.

L’appuntamento è per venerdì 21 luglio dalle 20 all’1 di notte, in centro storico ma non solo, perchè l’aggregazione fra le attività commerciali maladensi porterà ad alcune gustose sinergie anche nella zona sportiva del centro natatorio di via Molinetto.

Una notte bianca in centro a Malo con “Malo Summer vibes”

Un ritorno alla notte bianca dopo lo stop dovuto alla pandemia, con negozi e bar aperti, musica dal vivo. L’invito a ballare in compagnia ed allegria grazie alla presenza di dj set. Centro storico di Malo chiuso al traffico in serata e sino al termine delle manifestazioni.

Torniamo a vivere il centro d’estate – premette Elia Sbalchiero, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili – dopo i disagi legati al Covid. E lo facciamo di venerdì e non di sabato, così da incentivare la presenza anche di chi il fine settimana lo trascorre nelle località turistiche. Si tratta di un aperitivo lungo, un momento conviviale da trascorrere anche in famiglia, visto che ci saranno giochi gonfiabili e occasioni di svago per i più piccoli>.

Gli accessi al centro, da via Borgo e dall’area dei palazzi municipali, sarà chiuso al traffico dalle 20. Gli esercizi pubblici proporranno musica dal vivo e intrattenimenti vari, ma ci saranno anche bancarelle con prodotti artigianali, ghiottonerie. Inoltre alcuni ristoranti, pub e pizzerie allestiranno tavoli in strada e proporranno piatti speciali per l’occasione.

<Abbiamo collaborato con Ascom Confcommercio e con tutte le attività del centro – assicura il vicesindaco Matteo Golo con delega alle attività produttive e commerciali. – L’obiettivo è quello di passare una notte in spensieratezza e allegria, rendendo più vivo il centro storico>. L’Ascom mandamentale scledense ha inviato un documento a tutti gli iscritti esortandoli non solo a partecipare ma a posticipare semmai l’apertura pomeridiana per allungare quella serale, approfittando anche del periodo dedicato ai saldi di fine stagione.

Come anteprima, giovedì dalle 16,30 alle 18,30, a palazzo Corielli in via Borgo, ci sarà il workshop “Good vibes Drum circle” rivolto ai giovani dai 12 ai 29 anni, iniziativa realizzata con il sostegno della Regione veneto nell’ambito del progetto “Comuni-ty lab”, compreso nel piano di intervento delle politiche giovanili.

Fonte: Comune di Malo (VI) – Ufficio Stampa