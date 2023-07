Lavori di pubblica utilità: a Recoaro si apre la selezione per un posto

Progetto dell’Unione Montana per l’inserimento lavorativo di disoccupati senza tutele. I posti complessivi per i lavori di pubblica utilità sono 20

Sono venti i progetti approvati dall’Unione Montana per l’inserimento lavorativo di disoccupati senza tutele attraverso lavori di pubblica utilità. A finanziarli è il bando FSE+PR Veneto 2021-2027 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita”.

A Recoaro Terme si è aperta nei giorni scorsi la selezione per un posto disponibile.

La durata del progetto sarà di 6 mesi con un impegno settimanale di 20 ore da impiegare in diverse attività. Atttività di abbellimento urbano e rurale, sotto le direttive dell’Ufficio Tecnico comunale e con il coordinamento della Cooperativa Studio Progetto di Cornedo Vicentino. Il contributo regionale tramite l’Unione Montana è pari a 6.000 euro a cui il Comune aggiungerà un ulteriore co-finanziamento di 2.800 euro.

“L’iniziativa ha una valenza preziosa – spiega l’Assessore al Sociale Ilaria Sbalchiero – per quella fascia di uomini e donne che versano in situazioni di fragili e rischio di esclusione sociale. Il progetto consente così di avere una entrata tampone, ma soprattutto di poter usufruire di un accompagnamento alla ricerca attiva dell’impiego, con valutazione degli ambiti lavorativi più consoni alla persona e la partecipazione a colloqui. Inoltre, potersi occupare di una serie di interventi di manutenzione e miglioramento del decoro del nostro paese significa lasciare un segno concreto del proprio passaggio, contribuendo a quel rilancio passo dopo passo che stiamo portando avanti tutti, ognuno con il proprio contributo.”

Per candidarsi è necessario presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 12.30 del 16 agosto 2023. La domanda può essere presentata con consegna a mano all’ufficio protocollo generale del Comune di Recoaro Terme (Via Roma n.10 in orario di apertura) o via e-mail all’indirizzo segreteria@comune.recoaroterme.vi.it.

La selezione si terrà il 5 settembre 2023 dalle ore 9:00 presso il Comune di Recoaro Terme.

Tutti i dettagli sono disponibile all’indirizzo https://bit.ly/3Q18lUW.

Fonte: Comune di Recoaro Terme (VI) – Ufficio Stampa