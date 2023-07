Ciclabilità, confermati da Fiab i quattro bikesmile al Comune di Vicenza

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale Fiab che premia i Comuni più attenti alle politiche a favore della mobilità ciclabile

“Con soddisfazione vedo confermata la posizione di Vicenza -dichiara l’assessore alla mobilità, Cristiano Spiller- a testimonianza di un costante impegno delle diverse amministrazioni comunali e degli uffici tecnici nella proposta di azioni e politiche a favore della mobilità sostenibile”.

Il giudizio espresso da Fiab nazionale riporta:

“Entrata alla 1^ edizione, Vicenza riesce a confermarsi ComuneCiclabile con punteggio da 4 bikesmile, seppur di misura. Non è stato possibile validare tutte le infrastrutture dichiarate, saremo lieti di farlo una volta ricevuta la documentazione richiesta. Non si registrano significative variazioni. Bene le due nuove linee pedibus, ma per non rischiare di retrocedere occorre consolidare il punteggio.

Si consiglia, pertanto, di puntare alla “città 30” dotata diffusamente di strade E- bis e di sviluppare progetti di bike to work, bike to school e bike to shop, per i quali vi invitiamo fin da subito a utilizzare le campagne, con relativi kit grafici pronti all’uso, che Fiab vi mette a disposizione gratuitamente. Inoltre invitiamo a convocare il tavolo della mobilità permanente con le finalità della delibera di giunta, finora non avviato“.

Il giudizio da Fiab ci impegna ad avere ancor più attenzione

“Il giudizio consegnatoci da Fiab, sempre attenta ai temi nazionali e locali della ciclabilità -prosegue l’assessore Spiller- è per noi sfidante e ci impegna a non sottrarci ad una costante attenzione sul tema. Le infrastrutture di cui Fiab ci evidenza la necessità di validazione sono l’estesa rete di corsie ciclabili, con oltre sei chilometri a favore delle due ruote, i cui lavori prenderanno avvio proprio nella prossima settimana.

Sulla “città 30” Vicenza è stata antesignana: tutto il territorio all’interno della cerchia delle mura è “città30″ fin dal 2015; è una politica estremamente importante ma che sconta alcuni limiti soprattutto nell’accettazione da parte dell’automobilista della necessità pressante di condividere la sede stradale con chi, sempre maggiormente, ricorre alle due ruote per i suoi spostamenti quotidiani. L’amministrazione Possamai si è impegnata, all’interno delle linee programmatiche di mandato, a sviluppare il tema della Bicipolitana; i prossimi anni saranno di confronto e dialogo con tutte le realtà della ciclabilità per puntare, per la prima volta, ai 5 bikesmile”.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa