Bolza corse: Misano calda ma consistente

Nuovo capitolo scritto per la Formula X Italian Series con la squadra corse di Adria che, in un weekend da bollino rosso, incassa una lunga fila di podi.

Caldo, caldo ed ancora caldo per un fine settimana al Misano World Circuit che ha messo in scena, tra Sabato e Domenica, un nuovo atto della Formula X Italian Series, rinnovando in Bolza Corse una delle principali protagoniste della stagione.

Riflettori puntati sulla splendida Audi R8 LMS GT4 della squadra corse polesana, affidata all’inedita coppia formata da Denis Babuin e da Giovanni Berton, impegnati nel GT4 Italy.

Il talento del pilota di Azzano Decimo

non tardava a farsi notare, favorito dal compagno di abitacolo da Cavarzere che gli lasciava maggiore spazio per prendere confidenza con la nuova vettura, ed il passo mostrato nelle libere ed in qualifica era già vicino a quello dei migliori.

Belle le lotte in entrambe le sfide con il friulano che andava a chiudere gara 1 secondo di classe e quarto assoluto, all’esordio sulla vettura della case dei quattro anelli, e con il veneziano che firmava il terzo di categoria ed il quarto nella generale di gara 2 per un bottino consistente.

Seconda uscita ufficiale sulla nuova Cupra Leon Competición TCR per Luca Verdi, protagonista di un fine settimana che si è rivelato più avaro di quanto ci si potesse aspettare.

Il pilota di Bergamo, in lizza per l’ATCC Italy di prima divisione, incappava in una toccata con un avversario in gara 1, vedendosi costretto al rientro ai box per sostituire una gomma tagliata.

Finito nelle retrovie la giovane punta contava molto su gara 2 per un pronto riscatto ma un problema di natura tecnica lo attardava, obbligandolo ad accontentarsi di un quinto assoluto ed un secondo di categoria che va ad aggiungersi ai rispettivi dodicesimo e terzo del Sabato.

Due giorni complicata anche per l’altra promessa

del futuro del team polesano, Massimiliano Moro, che veniva speronato mentre era al comando di gara 1, forzandolo ad un ritiro che si traduceva in una mole esorbitante di lavoro extra per lo staff della compagine adriese.

Gli sforzi prodotti nella notte consentivano al pilota di Casier di partire con il coltello tra i denti alla Domenica, andando a firmare l’assoluta di una gara 2 che fa morale per il futuro.

Soddisfazioni sono arrivate anche dalle immancabili Renault Clio Cup 4, al via nell’ATCC RS Cup, ad iniziare da un ritrovato Ivan Fabris che si rendeva protagonista di due battaglie senza quartiere, terminando gara 1 al secondo posto e gara 2 al terzo, seguito a breve distanza da Enrico Meneghetti che, nell’ordine, chiudeva terzo al Sabato e quarto alla Domenica.

Parentesi a parte per una colonna portante

quale è Andrea Marchesini, costretto a ripiegare su Autorlando Sport data l’impossibilità di mettergli a disposizione una vettura polesana.

Il pilota di Montecchio Maggiore, con il cuore sempre legato al team, è stato protagonista di una buona gara 2 che lo ha visto concludere secondo di classe su Porsche 997 GT4 Cup.

“È stato un fine settimana intenso” – racconta Silvano Bolzoni (team principal Bolza Corse) – “e non solamente per il caldo.

Ci dispiace per non essere riusciti a mettere a disposizione di Marchesini una delle nostre vetture ma erano tutte impegnate.

Bella la nuova coppia, formata da Babuin e da Berton, ed una forte pacca sulla spalla ai nostri giovani che si stanno facendo le ossa a suon di risultati.

Bravi anche i nostri ragazzi del team, messi a dura prova dalla battaglia di Moro. Non possiamo che essere molto soddisfatti del fine settimana di Misano.”

Adria (RO), 18 Luglio 2023 –

Immagine di Giovanni Berton, in azione (immagine a cura di Claudio Signori).

