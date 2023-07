Vicenza: Viva Verdi e Nick Mason’s, divieto di vendere bottiglie di vetro e lattine

In occasione dello spettacolo di musica lirica “Viva Verdi” di questa sera, lunedì 17 luglio, e del concerto Nick Mason’s Saucerful of Secrets di mercoledì 19 luglio alle 21.30, che si terranno in piazza dei Signori, su disposizione della questura, a seguito del tavolo tecnico che si è tenuto lo scorso 14 luglio, il Comune di Vicenza ha emanato un’ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nelle zone circostanti la piazza dalle 19 e fino alla fine del concerto.

L’ordinanza è rivolta a tutti gli esercizi pubblici di piazza dei Signori, piazza delle Biade, contra’ del Monte, contra’ Manin, contra’ e stradella Santa Barbara, contra’ Cavour, piazza delle Erbe e piazzetta Palladio. E’ consentita la consumazione all’interno dei locali e nei plateatici.

Per il consumo all’esterno dei locali devono essere utilizzati bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.

La sanzione prevista per chi non rispetta l’ordinanza di vendita bottiglie di vetro e lattine può raggiungere i 500 euro.

In generale è vietato l’abbandono di bottiglie e contenitori di vetro nell’area della manifestazione (sanzione 50 euro).

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa