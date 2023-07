Vicenza: riunione del Tavolo di Partenariato dell’Area Urbana di Vicenza

Sisus – Programma Regionale Veneto FESR 21 – 27, il punto sui 17 milioni di fondi europei – Vicenza

Oggi a Palazzo Trissino la riunione del Tavolo di Partenariato dell’Area Urbana di Vicenza

La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Vicenza.

Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 -, è al centro dell’incontro in programma oggi pomeriggio a Palazzo Trissino.

Si tratta della riunione del Tavolo di Partenariato Urbano,

organismo previsto dalla normativa europea in materia, indetta dal sindaco, Giacomo Possamai.

Il Tavolo è composto dal Comune capoluogo, che agisce in qualità di capofila, e dai rappresentanti dei Comuni contermini che fanno parte dell’Area Urbana (AU) di Vicenza, cioè Altavilla Vicentina, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Longare, Quinto Vicentino, Sovizzo e Torri di Quartesolo.

Sono componenti del Tavolo anche i rappresentanti delle parti economiche e sociali, della società civile in ambito di inclusione sociale, ambientale e pari opportunità e dell’Università.

“Vicenza sta assumendo un ruolo sempre più importante, anche a livello internazionale, nell’ambito della gestione dei fondi europei, in particolare destinati allo sviluppo urbano sostenibile – affermano il sindaco, Giacomo Possamai e l’assessore delegata alla progettazione europea, Sara Baldinato – come del resto si addice a un Comune capoluogo.

L’impegno dell’amministrazione comunale

non può tuttavia prescindere dal confronto costante e continuo in primo luogo con gli organismi regionali e i Comuni dell’Area urbana, ma anche con le altre realtà pubbliche e private del territorio, in un’ottica di piena condivisione degli obiettivi.

La Sisus è il frutto di un importante e complesso percorso di co-progettazione, con i Comuni contermini e il partenariato urbano, iniziato con la candidatura ad Area urbana nel marzo 2022.

Questa amministrazione intende dare continuità alla proposta presentata ad aprile per favorire il percorso di co-progettazione e poi di attuazione degli interventi, le cui tempistiche sono stringenti”.

L’incontro di oggi si svolge nella fase di recepimento delle indicazioni regionali sulla prima proposta di Sisus, inviata alla Regione lo scorso mese di aprile, indicazioni che vanno riscontrate entro il prossimo 21 luglio con la Cabina di Regia (composta dai sindaci e da un referente tecnico dei Comuni dell’AU, riunitasi lo scorso 13 luglio) e, per l’appunto, con il Tavolo di Partenariato Urbano.

L’AU di Vicenza ha ottenuto un contributo di quasi 17 milioni di euro,

2 milioni e mezzo dei quali per essersi collocata al primo posto della graduatoria di merito per la programmazione, co-progettazione e successiva attuazione, nell’ambito di una strategia integrata, di una serie di interventi riguardanti le azioni del Programma Regionale Veneto Fesr 2021-2027 in materia di sviluppo urbano sostenibile.

Gli interventi previsti spaziano

dall’innovazione digitale (pubblica amministrazione digitale; Veneto Data Platform – contributo FESR di € 784.165,14) ai trasporti (ciclovie – € 1.764.371,57

trasporto pubblico locale: autobus elettrici con punti di ricarica e sistemi di trasporto intelligenti per la bigliettazione unica e l’infomobilità – 3.945.330,86 €)

all’edilizia (edilizia residenziale pubblica – € 1.220.825,70; co-housing – € 2.700.000,00, finanziato anche con fondi del PR Veneto FSE+ per le misure di accompagnamento sociale – € 604.406,95);

alle infrastrutture verdi – € 3.187.141,20; alla rigenerazione urbana e culturale per il recupero di spazi e immobili pubblici – € 2.450.516,07;

al sostegno alle piccole e medie imprese in vari settori quali cultura, turismo, commercio, sociale nell’ambito di progetti integrati con gli altri interventi – € 294.061,93.

Tramite l’Unità di Progetto Autorità urbana,

in capo al servizio Programmazione e Contabilità economico-finanziaria, il Comune è impegnato nel rappresentare le esigenze e le necessità specifiche dell’Area a livello regionale con la rappresentanza delle AU del Veneto in Comitato di Sorveglianza, insieme al Comune di Padova, oltre che a livello europeo.

Vicenza ha infatti vinto una selezione per la co-organizzazione, con il Centro di Ricerca Comune della Commissione europea , il “Peer review Workshop” sullo Sviluppo urbano sostenibile, ospitato a Vicenza lo scorso aprile.

La SISUS è stata confrontata con quella di altre tre città: Šibenik (Croazia), Valencia (Spagna) e Banska Bystrica (Slovacchia), alla presenza dei rappresentanti di altre dodici città europee, di funzionari della Commissione europea e di esperti esterni.

L’AU di Vicenza è stata poi selezionata

per partecipare come esperta al workshop successivo, organizzato il 28 e 29 giugno scorsi dalla European Urban Initiative della Commissione europea, a Salonicco (Grecia), in cui ha apportato un contributo tecnico alla revisione delle strategie urbane di altre quattro città: Beja (Portogallo), Jelgava (Lettonia), Maia (Portogallo) e la stessa Salonicco.

Fonte Comune di Vicenza