Continuano gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane. – Soranzo (FDI): accordo di Tunisi sui migranti

Continua la guerriglia a Sfax in Tunisia tra residenti locali ed emigranti sub sahariani, che vogliono imbarcarsi per scappare dai conflitti nei loro Paesi d’origine.

I centri di accoglienza in Italia sono al collasso, e secondo i dati dell’Unicef sono 289 i bambini morti nel Mediterraneo nei primi sei mesi di quest’anno.

“Il protocollo firmato ieri a Tunisi

dalla presidente del Consiglio Meloni rappresenta, per la prima volta, la volontà di coordinare i flussi migratori intervenendo a monte delle partenze.

Bloccando così viaggi in mare che nella maggior parte dei casi finiscono in enormi tragedie.

Se vogliamo salvare vite dobbiamo agire li’ dove nasce il problema, cioè aiutando i migranti in casa loro.” Il Presidente del Gruppo Consigliare di Fratelli d’Italia, Enoch Soranzo, sintetizza così il risultato ottenuto dalla missione del Governo in Tunisia.

E continua,

“finalmente si chiudono i porti per aprire gli aeroporti, e d’ora in poi avremo migranti economici che arrivano nel nostro Paese attraverso canali legali, grazie alle azioni concrete per la lotta all’immigrazione illegale nei Paesi di partenza.”

La collaborazione con la Tunisia verrà condivisa nei prossimi giorni con altri Paesi del Nord Africa, dell’Africa centrale, alcuni Paesi arabi e del Medio Oriente.

Questo in chiave innovativa, cioè mettendo questi Stati sullo stesso piano dell’Europa nella difesa dei confini esterni della UE.

Quest’ultima coordinerà con il Governo tunisino l’avvio delle operazioni Search and Rescue.

Con l’obiettivo prossimo di sostenere la Tunisia nel riprendersi i migranti arrivati sulle nostre coste, con procedure di richiesta d’asilo che verrebbero condotte direttamente nel Paese africano.”

In tema di ridistribuzione interna, rimane per il Presidente Soranzo fondamentale che i Comuni abbiano le risorse, le strutture e gli strumenti per gestire un’accoglienza diffusa.

Condizioni che non paiono esserci allo stato attuale, almeno dalle prime interviste fatte ai sindaci coinvolti nelle operazioni di redistribuzione dei migranti giunti nel suolo italiano.

“Grazie al nostro Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione Europea Von der Leyen”’ chiosa Soranzo, “verrà definitivamente sanato l’errore precedente, impedendo i viaggi dei disperati e il lucroso traffico degli esseri umani, minori non accompagnati compresi.

Non possiamo infatti far venire tutti in Italia per poi chiedere all’Europa di ridistribuire gli immigrati illegali.

E di questo se n’è resa conto finalmente anche la presidente Von der Leyen.”

VENEZIA – 17 Luglio 2023

Fonte Enoch Soranzo