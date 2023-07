Schio: modifiche viabilità in via Rovereto e via Pasubio per lavori di asfaltatura

Sono partiti in questi giorni i primi interventi di risanamento del manto stradale in via Pasubio, via Rovereto, via Vicenza e via Venezia, con conseguenti modifiche della viabilità.

Al momento via Pasubio, nel tratto dall’intersezione con via San Rocco fino al limite pavimentazione in porfido (dopo via XX Settembre), è chiusa al traffico. Una volta terminati i lavori in via Pasubio il cantiere procederà in via Rovereto dove verrà istituito il senso unico con direzione consentita verso Torrebelvicino, limitatamente al tratto compreso tra via Cardatori e via Pasubio.

Piano asfaltature

«Questi lavori rientrano nel piano delle asfaltature 2023 del valore di circa 1milione e mezzo di euro, come comunicato più volte- sottolinea il Sindaco Valter Orsi -. Si tratta di un piano importante che andrà a sistemare numerose strade comunali, in parte deteriorate, in parte già interessate da lavori ai sottoservizi. Abbiamo programmato i lavori durante l’estate in modo da creare il minor disagio possibile alla viabilità».

Per quanto riguarda via Pasubio e via Rovereto il termine dei cantieri è in programma per il 21 luglio. Considerate le temperature particolarmente elevate e la tipologia di lavoro (stesa di asfalto a caldo) che incrementa l’esposizione degli operatori ai colpi di calore, i lavori iniziano sempre alle 6 di mattina per limitare il più possibile il rischio infortunistico.

Altre vie di interesse lavori

Le altre vie interessate dai lavori che rientrano nel piano delle asfaltature 2023 sono: il tratto finale di via Btg. Barbieri, Via Fusinieri nel tratto da via Cardatori a via Riboli. Via Riboli nel tratto da via Fusinieri a via Paolo Lioy, via Dante nel tratto a ridosso di via Riboli. Via Paolo Lioy nel tratto da via Cardatori a via Riboli, il parcheggio in via Forte Campolongo di fronte al condominio “I Cedri”. E poi via Maglieretto nel tratto nord, via Tuzzi nel tratto da Viale Roma a via Maccà, via Giacomo Rossini. Oltre a via Arrigo Boito e un breve tratto di via Pietro Mascagni, via Prato nel tratto da viale Roma fino al fondo cieco dopo via Degli Artieri. E, infine, via Giavenale di Sotto nel tratto da via Martiri di Malga Zonta a via Martiri di Mauthausen. E come ultimo viale dell’Industria nel tratto da via Paraiso a via Vicenza.

Nel frattempo i lavori di asfaltatura in via Vicenza sono terminati. La ditta incaricata sta procedendo in via Venezia, dove tra domani e dopo domani è prevista l’ultimazione dell’intervento di asfaltatura della carreggiata, compreso l’incrocio di viale Trento-Trieste, che verrà regolamentato a senso unico alternato. I lavori di asfaltatura proseguiranno nei giorni successivi con i tappeti dei marciapiedi interessati dagli allacci.

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Schio, 17 luglio 2023