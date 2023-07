Montecchio Maggiore: terzo appuntamento della rassegna TEATRO & DANZA

Pennacchi da sold out e Teatro in Giardino

ESTATE D’EVENTI di Montecchio Maggiore registra il sold out per “Pojana e i suoi fratelli” di Andrea Pennacchi, in programma alle 21.15 di mercoledì 19 luglio al Castello di Romeo.

Nel terzo appuntamento della rassegna TEATRO & DANZA (in chiusura mercoledì 2 agosto con la comicità di Debora Villa in “Recital – 20 di risate”) il bardo di Brusegana andrà in scena per raccontare storie di nordest, sospese tra verità e falsità.

«I fratelli maggiori di Pojana:

Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri, videro la luce all’indomani del primo aprile 2014.

In quel giorno, infatti, l’Italia scoprì che in un capannone di Casale di Scodosia (comune del veneziano noto per i mobilifici e per i carri allegorici) veniva costruito un secondo Tanko, una macchina movimento terra blindata, con un ‘cannoncino’ in torretta.

Io e il mio socio, il musicista Giorgio Gobbo, sentimmo subito la necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva.

“Il mondo deve sapere – pensavamo – come mai i laboriosi veneti costruiscono nei loro capannoni svuotati dalla crisi delle “tecniche” degne dell’Isis”», dice Pennacchi che sul palco verrà accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Gobbo.

«Siamo passati da maschere più o meno goldoniane a specchio di una società intera».

L’atteso appuntamento con l’attore

e regista teatrale padovano precederà di un giorno l’inaugurazione del calendario di TEATRO IN GIARDINO, la nuova rassegna di teatro amatoriale organizzata dal Comune in collaborazione con il Comitato Provinciale di Vicenza di F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori.

L’area verde della biblioteca al civico 12 di via San Bernardino accoglierà sei spettacoli portati in scena da alcune tra le più brillanti compagnie della provincia berica.

Ad aprire le danze giovedì 20 luglio alle 21

Gli Scordati di Montecchio Maggiore in “Civico 21 Interno 3” (foto in copertina) , una commedia musicale con la regia di Sara Peretti ambientata in un condominio, di una città non definita, dove ogni appartamento è il contenitore di vite originali, storie diverse, ognuna con le proprie peculiarità.

Una settimana dopo La Stranizza di Sovizzo interpreterà “Scusate se disturbo”, mentre giovedì 3 agosto a esibirsi sarà Teatrando di Montecchio Maggiore con “Appartamento al Plaza”.

Chiuderanno la kermesse La Colombara di Breganze, con lo spettacolo “L’Ero(t)ica Impresa” il 24 agosto, “Quando amor comanda” della Ringhiera di Vicenza il 31 agosto e “Killer” della compagnia vicentina Teatro di Sabbia il 7 settembre. Ingresso con biglietto a 5 euro e inizio spettacoli alle 21.

La kermesse ESTATE D’EVENTI

è stata promossa dal Comune con il Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN / Regione del Veneto.

Con inoltre:

la Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A) di Vicenza,

il Gruppo Cinema della Parrocchia di San Pietro,

le scuole di danza aderenti al bando Palco Libero in Città,

l’Associazione Majoris per il festival blues,

la Cooperativa Piano Infinito per la riqualificazione culturale del parco di Via Volta grazie al festival Abilitante.

Collaborano anche la Pro Loco Alte Montecchio, con il Comitato Volontario di Protezione Civile e l’Associazione Italiana Soccorritori per gli aspetti legati alla sicurezza e alla logistica.

Molti i servizi comunali coinvolti, in particolare l’Ufficio Cultura e la Biblioteca Civica che partecipano all’organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo del progetto estivo.

