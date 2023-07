Gioventù in Cantata e Giovani Voci Bassano: Aspettando il Tour Bali & Australia

Concerto omaggio alla città di Marostica – Gioventù in Cantata e Giovani Voci Bassano

Nell’ambito della tradizionale rassegna “Marostica suona e canta ai Carmini”, la formazione corale congiunta di Gioventù in Cantata e Giovani Voci Bassano, in partenza per il tour internazionale in Indonesia (Bali) e in Australia (Sidney, Brisbane e Melbourne) vi invita al concerto Aspettando il Tour Bali & Australia.

Mercoledì 19 luglio alle ore 21 presso la Chiesa di S. Antonio a Marostica

Per noi una preziosa occasione per salutare il nostro affezionato pubblico e per ringraziare l’amministrazione comunale, le ditte e le persone che hanno scelto di sostenerci per la realizzazione del tour.

Vi proporremo una carellata di brani

che fanno parte del repertorio che eseguiremo al 12mo International Choir Festival di Bali e nei 10 concerti in terra australiana.

coro e solisti: Gioventù in cantata e Giovani Voci Bassano

direttrice: Cinzia Zanon

pianoforte: Mattia Maculan

percussioni: Enrico Cenci

vocalista: Manuela Matteazzi

coreografie e spazializzazioni a cura di Giulia Malvezzi

Ingresso libero

Gioventù in Cantata e Giovani Voci Bassano

INFO: 50checincanta@gmail.com

Fonte Cinzia Zanon

Giovani Voci Bassano – Chi siamo?

Il coro Giovani Voci Bassano è sorto nel 1990 con duplice scopo: quello di animare la liturgia nella parrocchia di S. Vito e quello di sviluppare e promuovere l’educazione corale tra i più giovani.

Attualmente è composto da bambini e ragazze di età compresa tra gli 8 ei 20 anni circa ed il suo repertorio comprende brani di polifonia sacra, profana e di ispirazione popolare. Nel novembre del 2005 ha pubblicato il suo primo CD “Gloria, Alleluja!”.

Il coro, iscritto all’ASAC (Associazione per lo sviluppo delle attività corali), ha fatto parte dal 1996 al 1998 della Federazione Nazionale dei Pueri Cantores, partecipando al XII Congresso Nazionale a Sorrento nell’estate del 1997.

Ha al suo attivo numerosi concerti, ha effettuato una tournée in Repubblica Ceca, nell’ottobre del 2005 si è recato nella “città eterna” e nella primavera del 2009 ha attuato uno scambio culturale con l’Augustana Chor in Germania nella città di Ausburg ottenendo plausi e consensi.

Ha collaborato inoltre come coro di voci bianche con “Bassano Opera Festival ” nell’allestimento di alcune opere in cui è previsto l’inserimento di tale formazione corale. In questo ambito ha partecipato all’allestimento, in prima nazionale presso il Teatro Comunale di Vicenza, dell’opera di Pierangelo Valtinoni “La Regina delle Nevi”.

Dall’ottobre 2004 organizza, in collaborazione con l’Assessorato allo Spettacolo, CANTICORO – Musica corale a Bassano, una manifestazione che annualmente si propone di accogliere alcune formazioni corali che appaiono nel territorio, accanto ad importanti ospiti internazionali.

Collabora inoltre, da un punto di vista organizzativo e da oltre 5 anni, alla realizzazione del Meeting corale per voci bianche e cori giovanili promosso a Bassano dall’ASAC Veneto.

Sin dalla sua fondazione il gruppo è diretto da Cinzia Zanon.

Fonte giovanivocibassano