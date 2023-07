Bassano: il circo invade la città per una notte bianca di meraviglia

Mercoledì 19 luglio dalle ore 21.00 in centro storico a Bassano del Grappa

Torna l’appuntamento con il circo contemporaneo per la terza notte bianca inserita nel programma di Bassano sotto le stelle, in collaborazione con Confcommercio Bassano e il sostegno di Camera di Commercio Vicenza.

Torna mercoledì 19 luglio dalle 21.00

nel Centro Storico di Bassano del Grappa la terza notte bianca di luglio, questa volta dedicata al circo contemporaneo.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano in collaborazione qui con Confcommercio Bassano, parte del programma Bassano sotto le Stelle.

Un “Mercoledì sotto le stelle”

interamente dedicato alla magia delle arti circensi, dove si fondono con maestria: arte, ricerca e tecnica. Artisti e compagnie che arrivano anche da ogni dove, danno vita a spettacoli in grado di affascinare grandi e piccini.

Un emozionante teatro a cielo aperto accoglierà le diverse espressioni del nuovo circo, tra giocoleria, acrobazie, musica, equilibrismi, giochi di fuoco e clownerie.

Dando vita ad una grande festa, trasformando in inedito palcoscenico le vie e le piazze della città.

In programma spettacoli che uniscono giocoleria e arte del fuoco, come quello degli artisti Creme & Brulè in Circo Cerini: l’unico circo al mondo con animali di fuoco.

Serpenti fiammeggianti, pesci e meduse che bruciano di fiamma turchese; un uccello di fuoco volante e tanti altri animali lasceranno i passanti pieni di stupore e meraviglia, in uno show davvero rovente.

Si muovono tra acrobazie ed equilibrismi,

ma anche clownerie invece Mariam Sallam in Habitat-O, in cui la protagonista si prepara a un incontro romantico raccontato attraverso l’acrobatica arte del Roue Cyr; e Fiammetta Lari in Kovacs, in cui l’artista volteggia nell’aria tra tessuti e corde, danza acrobatica e verticalismo, in un’esibizione in cui la tecnica circense come confronto con le prove della vita, alla ricerca della propria identità.

Continuano gli appuntamenti con la comicità anche in Maniacomico di Brillo funambolo, un personaggio d’altri tempi alla ricerca del suo desiderato amore, che saprà conquistare tutto il pubblico.

E infine El Bechin in Horror puppets, un artista di Bassano del Grappa che si esibisce nei più importanti festival di circo contemporaneo con le sue marionette scheletriche che provocano divertimento più di quanto tentino d’incutere paura.

Non può ovviamente mancare la magia, portata da Alessandro Alegria in The Dini Show: divertente, pieno di sorprese, con oggetti che appaiono e scompaiono, cambiano colore o si incastrano tra loro inspiegabilmente, è uno spettacolo ispirato alle esibizioni dei maghi nelle corti antiche.

Una serata di divertimento e allegria per tutta la famiglia!

(Bassano del Grappa)

Fonte Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it