Asiago: le manifestazioni ed eventi da lunedì 17 a domenica 23 luglio

“I PITTORI DELLA REALTA’ Tra antico e moderno”

Museo “Le Carceri”

La mostra di Asiago rilegge l’avventura dei “Pittori moderni della realtà”, una particolare stagione dell’arte italiana del dopoguerra. Al Museo Le Carceri le opere di Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Antonio e Xavier Bueno, Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarnieri, insieme con due capolavori di Giorgio de Chirico.

Orari di apertura dal 27 giugno all’ 1 ottobre: Tutti i giorni ore 10-12.30 / 15.30-19, sabato fino alle ore 21.30

SCOPRI DI PIU’

Lunedì 17 luglio

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Animali al tramonto – Val di Gevano, escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Martedì 18 luglio

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alla scoperta dell’Altopiano – Ekar, escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.15 Biblioteca Civica

La Biblioteca dei Piccoli, letture ad alta voce e laboratorio per bambini dai 6-8 anni. Prenotazione obbligatoria 0424-600270 biblioteca@comune.asiago.vi.it

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro con Michela Rodeghiero e presentazione del libro “Gli antichi privilegi dei Sette Comuni”. Ingresso libero.

Mercoledì 19 luglio

Ore 8.45 Baita LeMelette parcheggio nord – Gallio

Escursione “Monte Chiesa: doline, sloveni, alpini e stelle alpine”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

A passo d’asino tra i boschi incantati – tra le malghe di Caltrano, escursione con gli asini. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Giovedì 20 luglio

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “La Via delle Malghe: Zebio tra natura e storia”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Casa dolce casa, lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 6 anni. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

I segreti del bosco, escursione antichi mestieri con il guardiaboschi. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.30 Parco della Rimembranza

Gioca, danza, crea laboratori creativi di arte e danza per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro con Francesco Rigoni dal titolo “Mal di schiena e postura, le basi che non ti sono mai state dette” Ingresso libero

Ore 18.00 Parco Millepini

Corso di Yoga Integrale – Insegnante Gigliola Fracaro. Aperto a tutti con offerta. Prenotazione obbligatoria chiamando 3386264851

Sui passi di Mario Giovedì 20 luglio

Ore 16.00 Val Giardini

Un’esperienza inedita di incontro con il bosco e con sé stessi guidati dalla voce dello scrittore Daniele Zovi.

La tecnica di rappresentazione utilizza il formato del Silent Play, che attraverso l’uso delle radiocuffie immersive attiva in modo originale la connessione tra attori e spettatori in movimento.

L’esperienza è consigliata per adulti e ragazzi dai 10 anni in su. In caso di maltempo l’evento è rinviato a sabato 12 agosto.

Biglietto unico € 5,00 – Prenota

Venerdì 21 luglio

Ore 8.45 Baita LeMelette parcheggio nord

Escursione “Monte Ortigara sulle orme degli Alpini”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Pik-Trek-nic, escursione con pranzo in malga/rifugio o picnic autonomo. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

La vita segreta delle api, escursione e visita alla fattoria didattica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro con Paola Martello e presentazione della relazione “Tzimberlant Terre Cimbre”. Ingresso libero

Ore 19.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Melodie in malga con Marta Bonato e Mauro Cunico, escursione, concerto e spuntino contadino. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Sabato 22 luglio

Ore 5.30 Terrazza Chalet Europa

Yoga all’alba. A cura di Chandra Yoga. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al 333 9235905 oppure chandrayoga.asiago@gmail.com.

Ore 8.45 Baita LeMelette parcheggio nord

Escursione “La Via delle Malghe- Slapeur e Monte Fior: storia, geologia e natura”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.00 Museo dell’acqua

Visita guidata al museo e a seguire visita guidata del sentiero didattico “Anello dell’acqua”. Prenotazione obbligatoria su www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate.

Ore 10.00 Giardini Pubblici

Slegar Maarket

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Trekking con gli asinitra le contrade di Asiago. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Sala Consiliare

Rassegna di poesie – “Morbidezza e asperità della montagna – poesia e natura un dialogo” a cura di Margherita Parrelli con la collaborazione di Marco Bellini e Irene Sabetta. Ingresso libero

Ore 17.00

Escursione “Esperienze in Malga: prova di mungitura e cena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 18.00 Centro Storico

Asiago in Musica con Coro Asiago

Ore 19.00 Rifugio Campolongo

Escursione “Tramonto al forte di Campolongo”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 20.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Emozioni al buio – escursione notturna. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Duomo San Matteo

Concerto Lamentationes con l’ensamble polimorfo Febercantus. Ingresso libero

Domenica 23 luglio

Via Lobbia

ARTIS – mercatino di artigianato artistico

Ore 8.45 Baita LeMelette parcheggio nord

Escursione “Cima Portule, tra Storia e Natura”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Green Walking Emotion a cura di Chandra Yoga e Guide Altopiano. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente 333-9235908 chandrayoga.asiago@gmail.com

Ore 11.00 Sala Consiliare

PREMIO INTERNAZIONALE DI ARTE FILATELICA “Città di Asiago” 53ª edizione

Ore 11.00 Forte Interrotto

Inaugurazione progetto Alta Via della Grande Guerra. In caso di maltempo l’evento si terrà presso Teatro Millepini

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Tutti in Malga! Latte, mucche e formaggio – esperienza per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’Autore incontro con Sandra Bonzi “Il mio nome è due di picche”, Alice Basso “Aquile della notte” e Paola Barbato “Il dono”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto.

Ore 18.00 Piazzetta M. Valbella

Asiago in Musica con Dj Glamn

Ore 21.00 Duomo San Matteo

Concerto con i Cantori Gregoriani “Mater Domini” – la figura di Maria nel canto gregoriano.

Asiago Live

Ecco gli appuntamenti per il 2023:

09/08 Chernoband (GRATUITO)

10/08 Marco&Pippo

11/08 RAF

12/08 Elettra Lamborhini

13/08 2000 Wonderland (GRATUITO)

Ingresso a pagamento

Fonte Ufficio Turistico Asiago Piazza – www.asiago.to – info@asiago.to