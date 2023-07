Animali d’affezione: 30 anni della LR Veneta sulla tutela degli animali

Mercoledì 19 giugno 2023 alle ore 21.00 presso il Centro Civico Villa Lattes a Vicenza in Via Paolo Thaon di Revel n. 39, organizzato dalla LAV Vicenza e dall’associazione Impegno e Azione per un Mondo Sostenibile onlus (IAMS).

In occasione dei 30 anni dalla sua approvazione

si farà il punto della situazione sulla Legge Regionale n. 60 del 1993 sulla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.

Verranno illustrate le nuove proposte per aggiornare una legge ormai inadatta alla situazione attuale cambiata profondamente in questi 30 anni.

Si parlerà di come si dovrebbe fronteggiare oggi il randagismo felino fuori controllo in molte realtà, del controllo delle nascite, sterilizzazioni, maltrattamenti di animali, servizi veterinari, volontariato e associazionismo per la tutela degli animali.

Relazionerà Andrea Zanoni, Consigliere regionale del PD e Presidente di IAMS dopo l’introduzione della responsabile LAV di Vicenza Piera Costa.

Per informazioni 3496002031 e lav.vicenza@lav.it.

Fonte Andrea Zanoni

