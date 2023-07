Maserati torna sul podio a Roma – Il Tridente di nuovo nella top-three in occasione della prima gara di casa dal 1957

La gara in numeri

Edoardo Mortara

Prove libere 1 // P3

Prove libere 2 // P5

Qualifiche // P6 [1:38.900, Quarti di finale 4] Gara 1 // DNF

Giro più veloce // 1:44:275

Posizione in campionato // P18 [ 17 punti]

Maximilian Günther

Prove libere 1 // P8

Prove libere 2 // P9

Qualifiche // P8 [1:39.315, Quarti di finale 1] Gara 1 // P3

Giro più veloce // 1:42:826

Posizione in campionato // P6 [ 93 punti]

Maserati MSG Racing

Posizione in campionato // P6 [110 punti]

Il resoconto

Il pilota di Maserati MSG Racing Maximilian Günther ha riportato il Tridente sul podio nell’E-Prix di Roma 2023 terminando al terzo posto nella prima gara di casa del marchio italiano dal 1957.

Max e il compagno di squadra, Edoardo Mortara, hanno dimostrato un’ottima forma nelle fasi precedenti alla gara, unendosi in luce tra i contendenti principali dopo aver corso le prove libere all’attacco.

I due piloti si sono qualificati per la fase dei duelli dopo essersi assicurati uno dei primi quattro posti nei gruppi A e B, che garantiranno il passaggio alla fase successiva della qualifica.

Purtroppo entrambi sono usciti sconfitti nei testa a testa, rispettivamente con Sacha Fenestraz e Mitch Evans, ma grazie all’ottima prestazione nella prima parte della qualifica Edo è partito dalla sesta piazzola e Max dall’ottava.

Il passo sostenuto a 300 kW ha offerto una finestra fondamentale di opportunità, e durante la gara Edo e Max hanno mostrato di poter fare bene, pur avendo inizialmente perso terreno nel corso di un primo giro piuttosto caotico.

I due hanno proseguito a un ritmo costante

in settima e undicesima posizione fino al terzo giro, quando si è verificato un incidente ad André Lotterer alla curva Sei ha portato all’ingresso della safety car.

La gara è ripresa al quinto giro ma è stata interrotta una seconda volta alla nona tornata a causa di un incidente alla stessa curva, che ha coinvolto più vetture e ha portato alla bandiera rossa. Edo non ha potuto fare niente per evitare di essere coinvolto nell’indice, dal quale fortunatamente è uscito illeso, come tutti gli altri piloti coinvolti.

Dopo una lunga interruzione, la gara è ripresa con una seconda partenza dalla griglia e l’unico pilota Maserati rimasto, Max, ha preso il via dalla sesta posizione effettuando una partenza pulita.

Il tedesco ha attivato per la prima volta l’Attack Mode al dodicesimo giro e, dopo essere rientrato nel gruppo settimo, ha sfruttato i 350 kW per salire fino al quinto posto.

Al diciottesimo giro ha superato Fenestraz attestandosi in quarta posizione; attivando per l’ultima volta l’Attack Mode alla diciannovesima tornata, è entrato a far parte dei piloti in lotta per il terzo posto.

Nell’ultima parte della gara ha superato Jake Dennis, passando sotto la bandiera a scacchi in terza posizione e ottenendo così il quarto podio della stagione 2023.

Il risultato interrompe un periodo di sessantasei anni,

con Maserati che è tornata a correre in casa per la prima volta in un campionato mondiale per monoposto dal 1957, quando Juan Manuel Fangio terminò al secondo posto nel Gran Premio d’Italia.

L’E-Prix di Roma 2023 riprenderà domenica 16 luglio 2023 con Gara Due sul circuito cittadino dell’EUR.

Le parole dei protagonisti

James Rossiter, Team Principal di Maserati MSG Racing

“La gara di oggi è stata un’altalena di emozioni. Innanzitutto, siamo immensamente felici che Edo stia bene dopo l’incidente in cui è stato coinvolto durante la gara. L’incidente è avvenuto in uno dei punti più veloci del circuito e il fatto che tutti i piloti coinvolti siano usciti illesi è una dimostrazione della validità dei sistemi e delle procedure di sicurezza predisposte da Formula E e FIA. Dopo delle ottime prove libere sapevamo di essere pronti per questo fine settimana, e Max e la squadra hanno fatto un lavoro eccellente elaborando una brillante strategia che ci ha permesso di portare a casa il quarto podio della stagione. Un risultato straordinario per il team e di grande prestigio per il marchio Maserati. In vista della gara di domani,

Edoardo Mortara, pilota, Maserati MSG Racing

“Dopo un’ottima prestazione in qualifica, ero ansioso di correre, ma sfortunatamente la gara è finita prima ancora che cominciasse realmente. La parte in salita di curva Sei è un tratto completamente cieco, e quando ho visto Sam al centro della pista non potevo più fare niente. Non ho avuto tempo di reagire; l’impatto è stato forte e sono molto felice che Sam stia bene. Max ha dimostrato come andava bene oggi la macchina conquistando il podio. Sono molto felice che, grazie al lavoro del mio team, avrò l’opportunità di correre di nuovo domani.”

Maximilian Günther, pilota, Maserati MSG Racing

“È un’emozione straordinaria portare la Maserati sul podio nella prima gara di casa in Formula E. Sono molto emozionato e felice. Finora il fine settimana è stato duro, e abbiamo avuto qualche problema che speriamo di riuscire a risolvere per domani. Abbiamo fatto una bella qualifica e abbiamo corso una grande gara; sono molto felice del podio. Fin dall’inizio era chiaro che questa fine settimana sarebbe stato molto difficile superare su questo percorso e che la gestione dell’energia sarebbe stata un aspetto essenziale. Il nostro obiettivo era un quinto-sesto posto, iniziando a guadagnare dei punti, ma il podio va ben oltre le mie aspettative. Sono davvero molto contento.”

Giovanni Sgro, Responsabile Maserati Corse

“Innanzitutto, Edoardo sta bene, al pari di tutti gli altri piloti coinvolti nell’incidente, e questa è la cosa più importante. Detto questo, con un solo pilota rimasto in gara, siamo molto contenti del recupero di Max dopo la seconda partenza ed elettrizzati per questo meritatissimo podio! Festeggiare di fronte al pubblico di casa è una gioia impagabile. E c’è ancora una gara qui a Roma. Siamo impazienti di arrivare a domani. La prima stagione di Maserati in Formula E rimarrà una pietra miliare nella nostra storia moderna in pista, a maggior ragione dopo questo terzo posto. Ci dà una marcia in più per domani. La nostra speranza è che la squadra faccia tesoro di questo risultato e porti a casa altri punti fondamentali.

Maserati MSG Racing

Maserati MSG Racing è uno dei team fondatori del FIA Formula E World Championship e, nel dicembre 2013, è diventato il primo produttore a unirsi alla prima categoria completamente elettrica del motorsport. Essendo uno dei pochi partecipanti abituali dalla stagione inaugurale 2014/15, MSG Racing è cresciuta costantemente e nel 2021 ha assaporato il successo del vice-campionato del mondo con Edoardo Mortara, prima di completare la sua stagione di maggior successo fino ad oggi nel 2022, concludendo la stagione come vice-campione del mondo della squadra. Guidato dal Chairman & Managing Partner Scott Swid e dal team principal James Rossiter, il marchio monegasco è la squadra più gender-diverse della Formula E ed è all’avanguardia in quanto a sostenibilità, promozione dei principi di equità, diversità ed inclusione, innovazione tecnica ed eccellenza. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito internet . Per l’accesso alla mediateca ea contenuti senza diritti, registrati qui .

Maserati S.p.A

Maserati produce una linea completa di auto uniche, immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria personalità. Grazie allo stile, alla tecnologia e ad una innata esclusività soddisfano i gusti più esigenti e raffinati, costituendo da sempre un punto di riferimento nell’industria automobilistica mondiale.

Una tradizione di automobili di successo, che hanno di volta in volta ridefinito il concetto di auto sportiva italiana per design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza, oggi disponibile in oltre settanta mercati a livello internazionale. Ne sono ambasciatrici l’ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli, Levante, il primo SUV made by Maserati, e Grecale, il nuovo SUV “Everyday Exceptional”, tutti i modelli rilevati dalla ricercatezza nei materiali e da soluzioni tecniche d’eccellenza. Ghibli, Grecale e Levante sono disponibili anche in versione ibrida.

Una gamma completa, dotata di motorizzazioni ibrida 4 cilindri, benzina V6 e V8, trazione posteriore e integrale, che esprimono al meglio il DNA prestazionale della Casa del Tridente. Il top di gamma sono la super sportiva MC20 e la spyder MC20 Cielo spinte dall’innovativo motore V6 Nettuno che ha introdotto tecnologie derivate dalla F1, per la prima volta disponibili su un propulsore destinato ad un’auto di serie.

La sportiva Nuova GranTurismo, disponibile sia con performanti motori a benzina, sia con un sistema di propulsione 100% elettrico a batteria, è il modello che proietta la Casa del Tridente nel futuro: la prima vettura della gamma elettrica, Maserati Folgore. Entro il 2025,

