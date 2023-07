Erald Lakti nel centrocampo dell’Arzignano Valchiampo

Erald Lakti è Gialloceleste.

Il centrocampista italo-albanese classe Duemila

ha scelto l’Arzignano Valchiampo firmando un contratto biennale che lo lega al club fino al 2025.

Nella stagione appena conclusa, con la maglia del Lecco, ha conquistato da protagonista la promozione in Serie B siglando, al Rigamonti-Ceppi, la sua terza rete nei Professionisti nel ritorno della finalissima Play Off contro il Foggia.

Nato a Prato, cresce nel settore giovanile della Fiorentina, dai Pulcini alla Primavera (di cui ne è anche capitano) vincendo una Coppa Italia Primavera.

La sua prima esperienza tra i Pro è con i colori del Gubbio nella stagione 19/20.

Seguono Renate e, dal 2021, Lecco. Vanta anche la convocazione in nazionale, nell’Albania U21.

In totale fino a questo momento sono oltre 200 le presenze complessive in carriera, 8 le reti firmate, 8 gli assist realizzati.

Vestirà la maglia Gialloceleste numero 6.

Grazie Erald! Benvenuto!

Le prime parole di Erald Lakti in maglia FC Arzignano Valchiampo.

«Mi è piaciuto il progetto che mi hanno messo sul tavolo sia il Presidente che il Direttore Sportivo.

Mi sono informato e l’Arzignano Valchiampo è una società sana e seria sotto tutti i punti di vista. E questo mi ha fatto scegliere questa piazza».

«Sono una persona molto umile che pensa al lavoro, allenandosi sempre al massimo per migliorare di giorno in giorno. In squadra porterò prima di tutto la mia umiltà e l’esempio del lavoro».

«In ogni allenamento e in ogni partita darò il massimo con attenzione per raggiungere la salvezza, che resta l’obiettivo di partenza, e puntare poi, come ha fatto la squadra quest’anno, ad arrivare più in alto possibile».