Strada del Costo: tre motociclisti intervengono a tutela della sicurezza stradale

Caltrano, ore 15:10 circa di sabato 15 luglio – Strada del Costo

Tre amici motociclisti

rispettivamente da Creazzo, Torri di Quartesolo e Monticello Conte Otto, in rientro da una gita in montagna, stavano percorrendo la S.P. 349, con direzione Caltrano, provenienti da Roana.

Giunti all’altezza del secondo tornante, trovano sulla loro strada un’autovettura privata che seguiva una pericolosa traiettoria a zig-zag, che sembrava essere condotta da conducente in stato di alterazione psicofisica.

Lo hanno seguito fino al parcheggio del supermercato PRIX di Caltrano, ove hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine per un doveroso controllo.

Una pattuglia della polizia locale giungeva sul posto constatando che – effettivamente – il conducente dell’autovettura, un uomo 58enne da Zugliano, era in difficoltà.

Lo invitava quindi a richiedere l’intervento di un familiare o di altra persona di fiducia, poiché non era ritenuto in grado di proseguire la marcia in sicurezza.

Poco tempo dopo, il datore di lavoro dell’uomo giungeva sul posto e lo accompagnava – in assoluta sicurezza – presso la sua abitazione.

Fonte Polizia AltoVicentino

