Serie B1 femminile – Sofia Roviaro promossa: Vicenza Volley scommette ancora sul proprio vivaio

Dopo Martina Pegoraro, un’altra giovane centrale biancorossa farà parte del roster della prima squadra allenata da Mariella Cavallaro

Vicenza Volley scommette ancora sul proprio vivaio

in vista del prossimo campionato di B1 femminile. Dopo aver riportato in biancorosso un prodotto del proprio settore giovanile, Martina Pegoraro, la società del presidente Andrea Ostuzzi promuove in prima squadra un altro talento svezzato dalla società berica.

Nel roster della prima squadra farà parte la centrale Sofia Roviaro, al suo terzo anno a Vicenza Volley.

Nata il 31 maggio 2005 nel capoluogo, è originaria di Sovizzo (Vicenza) ed è alta un metro e 86 centimetri.

“Da bambina – racconta Sofia – facevo pattinaggio, ma sapevo che non sarebbe stato lo sport che avrei praticato per sempre. In prima elementare ho provato con il volley e fin da subito mi sono innamorata.

Ho mosso i primi passi nel mio paese, poi dopo l’esperienza a Sovizzo sono maturata ad Altavilla Vicentina, mentre quello in arrivo è il mio terzo anno a Vicenza Volley.

Nella prima stagione ho giocato la serie C e l’under 19, mentre nella scorsa annata mi sono confrontata con i campionati di B2 e under 18″.

Quindi aggiunge.

“La chiamata per la B1 mi ha piacevolmente sorpreso, sono molto contenta della proposta che mi è stata fatta; sono molto orgogliosa di giocare con questa maglia, è sempre stato il mio desiderio far parte di questa squadra.

La B1 è un bel banco di prova per un’atleta giovane, in questi anni confesso che vedere la prima squadra in serie A mi ha stimolato molto: quando venivo al palazzetto speravo un giorno di arrivare tra le grandi con questi colori”.

Fuori dal campo, Sofia sarà attesa dal quinto anno di studi superiori al liceo sportivo. “Nel tempo libero amo stare in compagnia e trascorrere tempo con i miei amici”.

“Sofia – commenta Mariella Cavallaro, allenatrice di Vicenza Volley –

è un’altra atleta cresciuta nel nostro settore giovanile. È dotata di caratteristiche fisiche notevoli e di tecnica che le hanno permesso di frequentare stage estivi con la nazionale azzurra giovanile di Mencarelli.

Sofia è giovane ma è determinata, ha dimostrato una crescita pallavolistica importante e soprattutto una grande voglia di arrivare ad alti livelli.

Penso che lavorando sodo possa essere una piacevole sorpresa di questo campionato e saprà sfruttare le sue caratteristiche di muro ed attacco ad altezze importanti per dare il suo contributo a questo gruppo”.

Nella foto in copertina Sofia Roviaro

VICENZA, 14 LUGLIO 2023

