Pregiudicato straniero fermato dalla Polizia in viale San Lazzaro

Prevenzione e Repressione dei Reati – Pregiudicato straniero con droga pronta per lo spaccio

Nella serata di venerdì gli Agenti della Squadra “Volanti”

della Questura, in Viale San Lazzaro, durante il normale servizio di pattugliamento hanno individuato tale S.B., 31enne cittadino nigeriano con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare per spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo straniero, alla vista della Polizia cercava rapidamente di allontanarsi a bordo di una bicicletta ma veniva prontamente raggiunto e fermato.

Da un primo rapido controllo, gli Agenti hanno rinvenuto in suo possesso 7 involucri sigillati contenenti 8 grammi di Marjuana.

L’uomo, pertanto, veniva condotto negli Uffici di Viale Mazzini per poter procedere ad accertamenti più approfonditi.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria,

S.B. veniva denunciato alla Procura della Repubblica per il possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti .

Per il pregiudicato straniero in questione si tratta della terza denuncia per spaccio di droga.

Questo in meno di sei mesi, denuncie formulate a suo carico da parte della Polizia di Stato.

In considerazione di quanto emerso e dei gravi precedenti a suo carico, pertanto, nei confronti di S.B. – in parallelo con l’iter giudiziario – il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un Ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale.

Questura di Vicenza – Comunicato Stampa del 15 Luglio 2023