Pallacanestro Vicenza nel girone est della nuova B nazionale

Ufficializzati i 2 gironi della serie B unica, 2023/24, a 36 squadre, nati dalla recente riforma dei campionati con il preciso scopo di aumentare il livello qualitativo del terzo livello nazionale – Pallacanestro Vicenza

La Civitus Allianz Vicenza,

per criteri meramente geografici, è stata inserita nel raggruppamento dell’Italia “orientale” e se la dovrà vedere con i seguenti club:

Mestre,

San Vendemiano,

Virtus Padova,

Lumezzane,

Ozzano, Faenza,

Ravenna,

Virtus Imola,

Andrea Costa Imola,

Fabriano,

Jesi,

Chieti,

Roseto,

Ruvo,

Bisceglie,

San Severo,

Taranto.

Ben 34 le gare previste per la stagione regolare, al termine della quale le prime 8 classificate giocheranno i playoff per la serie

A2, incrociando le prime 8 “colleghe” del girone ovest.

Chi si qualifica dalla nona alla tredicesima piazza ottiene la salvezza diretta.

L’ultima classificata retrocede in serie B interregionale, mentre i quintetti dal quattordicesimo al diciassettesimo posto disputano dei playout interni, per determinare il secondo team, destinato alla retrocessione.

Il format prevede in totale due promozioni in A2 e quattro relegazioni in b interregionale.

Come si può facilmente vedere dai nomi dei club iscritti, ci attende una stagione di grande qualità, destinata a soddisfare i cestofili dal palato fine con roster che potranno avvalersi delle prestazioni di un giocatore straniero.

Ma questa è anche una categoria dagli alti costi, determinati dai trasferimenti, insomma dalle grandi distanze da coprire.

Il mercato è ancora lungo, ma sulla carta al momento Mestre, San Vendemiano, Faenza, Jesi, Chieti Roseto e Ruvo appaiono le più accreditate per coltivare ambizioni importanti.

Dietro di loro grande equilibrio, con Vicenza pronta a togliersi le proprie soddisfazioni.

Fonte Riccardo Giuntini

Il palasport Città di Vicenza, casa della Civitus Allianz Vicenza, è il principale palazzetto dello sport del capoluogo berico. Situato in via Goldoni

Inaugurato nel 1972, si tratta di un palazzo importantissimo per la pallacanestro di tutto il territorio.

Casa della Ferroli Vicenza che negli anni ’80 andò ad un passo dalla promozione in Serie A.

Nello storico edificio hanno giocato anche la Fracasso Basket che centrò l’A2 nel 1993.

Dà ospitalità non solo alla pallacanestro maschile, ma anche all’AS Vicenza, la formazione cestistica al femminile, che negli anni ’80 dominò in Italia e in Europa.

Ospita anche la Pallavolo Vicenza, che sotto la denominazione Minetti, a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, fu una delle più solide e importanti realtà nazionali.

Dalla stagione 2014-15, la rifondata Pallacanestro Vicenza disputa tutte le partite nello storico impianto di via Goldoni.

Venne costruito nel quartiere di San Paolo per creare una piccola cittadella dello sport che fosse adiacente al centro e facilmente raggiungibile.

Il palazzetto infatti, sorge di fianco alle piscine comunali, al pattinodromo, alla pista d’atletica di via Rosmini.

Poco distante dai campi da tennis comunali, in un complesso di diverse strutture storiche per tutta la città di Vicenza.