In prestito dal FC Südtirol fino al 30 giugno 2024 – Federico Davi rimane con noi

L’Arzignano Valchiampo

comunica ufficialmente che il terzino destro Federico Davi vestirà Gialloceleste anche per la stagione 23/24, restando in via dello Sport per un altro anno in prestito dalla società che ne detiene la proprietà.

Confermato, quindi, nella rosa di Mister Bianchini il difensore classe 2002 originario di Bolzano che ha scelto di tenere il suo numero 23 con cui ha collezionato 32 presenze e 4 assist tra Campionato, Coppa Italia e Play Off.

Ringraziamo il club FC Südtirol per aver rinnovato il lavoro in sinergia con noi.

Grazie Federico! Continuiamo Insieme!!!!

Fonte FC Arzignano Valchiampo Comunicazione e Ufficio Stampa

Un pò di storia dell’ FC Arzignano Valchiampo

La società nasce nel giugno 2011 dalla fusione fra la U.S.D. Garcia Moreno Arzignano e la U.S.D Chiampo. Il chiaro intento era di dar vita ad una prima squadra all’altezza della vallata. E ad un settore giovanile che raccolga finalmente tutti i giovani della valle con la realizzazione del progetto “Settore Giovanile Arzignano ValChiampo”.

La compagine è giovane ma è ricca dell’esperienza delle varie società che negli anni si sono unite e hanno dato vita ad una realtà fra le prime nel Veneto.

U.S.D. Garcia Moreno Arzignano

L’Unione Sportiva Dilettantistica G. M. Arzignano nasce nel giugno 2005 dalla fusione fra l’A.C. Arzignano (nata nel 1920 ad opera dell’avvocato Pio Veronese) e la U.S.D Garcia Moreno.

Dalla fusione si ottiene così il giusto mix di valori che portano il giovane calciatore ad esprimere al meglio le proprie potenzialità in relazione alla maturazione fisica, alle attitudini e alle capacità, trovando sempre e comunque spazio in una delle varie squadre previste per ogni categoria.

La nuova società consolida la sua posizione divenendo di fatto una delle più importanti realtà a livello regionale.

U.S.D. Chiampo

L’Unione Sportiva Dilettantistica Chiampo viene fondata alla fine dell’anno 1963 e inizia l’attività ufficiale nel 1964 con l’iscrizione al campionato C.S.I.

Nei vari anni la società ha proseguito il suo cammino nei vari campionati, partendo dalla 3^ categoria e raggiungendo con alterne vicende l’Eccellenza.

Nelle proprie fila è cresciuto Paolo Negro, passato successivamente nelle giovanili del Brescia da dove ha spiccato il volo per una brillante carriera da professionista, vincendo il campionato italiano con la Lazio nella stagione 1999/2000, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA, ha collezionato 8 presenze in nazionale. Altri giovani cresciuti nel vivaio hanno giocato stabilmente in società di serie D ed eccellenza.

