FC Bassano: Francesco Baggio alla Presidenza

La società F.C. Bassano comunica il passaggio di testimone alla presidenza giallorossa da Massimo Tolfo a Francesco Baggio

A Massimo Tolfo, alla guida del club nell’ultima stagione che ha visto la conquista della promozione in serie D, va tutto il nostro riconoscimento per i grandi risultati ottenuti in questo anno dalla Prima Squadra e dal settore giovanile.

Il timone della società passa, dunque, a Francesco Baggio,

imprenditore e presidente della BIS 67 spa. Baggio, appassionato di calcio fin dall’infanzia grazie al padre Pio, consigliere nazionale per 37 anni nella FIGC e presidente del Bassano con lo zio Antonio negli anni 50, ha ricoperto la carica di dirigente del Bassano Virtus dagli anni 80 fino a metà anni 90 e successivamente la carica di team manager del Treviso Calcio in serie B dal 1996 agli anni 2000.

“Intendo proseguire l’ottimo lavoro svolto da Massimo Tolfo, a cui va tutta la mia stima e riconoscimento – le prime parole del neopresidente giallorosso – nel pieno coinvolgimento del territorio, dei soci imprenditori del Club e nel progetto sportivo e sociale del Bassano”.

Francesco Baggio, nella prossima stagione, si avvarrà della consulenza tecnico-sportiva di Renato Favero, un passato nel mondo del calcio che conta.

