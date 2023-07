“Viva Verdi” torna la musica lirica in piazza dei Signori a Vicenza

“Viva Verdi” il 17 luglio concerto gratuito per 2.100 posti

Lunedì 17 luglio torna in Piazza dei Signori “Viva Verdi”, lo spettacolo di musica lirica ad ingresso libero giunto quest’anno alla XIX^ edizione.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Giacomo Possamai, dall’assessore con delega ai grandi eventi Leone Zilio, dal direttore generale di Videomedia S.p.A. Francesco Nicoli e dal maestro Giuliano Fracasso.

“Viva Verdi” è un evento sempre tanto atteso che porterà in piazza oltre 2000 persone grazie alla professionalità del maestro Fracasso, dei cantanti e dei musicisti che si esibiranno proponendo un programma a sorpresa come da tradizione. Ereditiamo questa iniziativa che giunge quest’anno alla diciannovesima edizione e che certamente appoggiamo. Al di là del suo valore culturale, infatti, trasmette anche il senso di un territorio che si mobilita per la promozione della cultura poiché vede la partecipazione di molti sponsor e di un pubblico numeroso che assisterà gratuitamente” – hanno commentato il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore con delega ai grandi eventi Leone Zilio.

Il concerto Viva Verdi, organizzato da Videomedia S.p.A., società editrice di TvA e di Telechiara, con il sostegno del Comune di Vicenza, avrà inizio alle 21 .

I posti numerati, tutti già prenotati nei giorni scorsi, sono gratuiti grazie agli sponsor Confindustria Vicenza, Agsm Aim, Viacqua, SICIT, FIS, Zeta Farmaceutici, Melegatti 1894, Famila – Emisfero, BCC Verona Vicenza. Collaborano alla realizzazione dello spettacolo i partner Rangers, Telea, Ceccato Automobili, Belluscio Assicurazioni, Detto Ascensori.

Il pubblico con prenotazione è invitato ad arrivare in piazza da contra’ del Monte e da piazza Biade, accanto alle “Colonne” di piazza dei Signori, dalle 20 alle 20.45. I posti lasciati liberi potranno essere occupati da chi è sprovvisto della prenotazione.

Si potrà comunque assistere allo spettacolo, in piedi, da piazza Biade, poiché non è previsto alcun oscuramento dell’area riservata agli spettatori.

Per informazioni: eventi@tvavicenza.it.

Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal maestro Giuliano Fracasso, accompagneranno i diversi momenti dello spettacolo scanditi dalla presentazione di Sara Pinna. Come da tradizione, saranno eseguite le più famose arie di Giuseppe Verdi e di altri importanti compositori. Sul palco si esibiranno anche il tenore Walter Fraccaro e gli studenti del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza.

Il concerto non sarà trasmesso in diretta televisiva. La registrazione della XIX^ edizione di “Viva Verdi” andrà in onda su TvA venerdì 21 luglio alle 21.15 e domenica 6 agosto alle 15.45.

Su Telechiara sarà possibile rivedere il concerto martedì 5 settembre alle 21.05. Nei mesi successivi verranno programmate ulteriori repliche.

TvA è visibile sul digitale terrestre al canale 13, su SKY e TIVUSAT al canale 832.

Inoltre TvA è anche su internet www.tvavicenza.it e ha una propria App per smartphone e tablet. Telechiara è visibile al canale 17 del digitale terrestre, su internet www.telechiara.it e anche sulla propria App.

Con il sito di streaming tv è possibile rivedere l’intera programmazione delle emittenti on-demand e, all’interno della sezione spettacoli del sito di TvA, rivivere le melodie di “Viva Verdi”.

Dalle 18.30 e fino alla conclusione del concerto, piazza dei Signori non sarà accessibile. Fino al termine della manifestazione saranno chiusi gli accessi al loggiato della Basilica da piazza delle Erbe, da contra’ delle Morette, contra’ del Monte, piazzetta Palladio, contra’ Cavour.

Rimarrà percorribile contra’ Cavour fino a piazzetta Palladio e contra’ Santa Barbara.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa