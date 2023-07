Trasporti dializzati: sosterrà la spesa il Comune di Schio

I costi del servizio dei trasporti dializzati in ospedale per i pazienti che si devono sottoporre a dialisi saranno coperti dal Comune di Schio. È quanto ha deciso la Giunta in questi giorni, dopo un confronto con l’Associazione Nazionale Emodializizzati.

Nei giorni scorsi, infatti, Aned ha messo in luce le difficoltà di molte persone che vivono nel territorio dell’Ulss 7 nel dover pagare il trasporto verso gli ambulatori per ricevere le terapie. Secondo gli attuali parametri i costi di trasporto sono a carico dell’Ulss solo per i pazienti non autosufficienti, mentre per i restanti viene riconosciuto un contributo economico di un quinto del costo della benzina moltiplicato per i km che dividono l’abitazione al presidio sanitario. «Ci siamo confrontati con i referenti dell’associazione e riteniamo sia doveroso supportate quanti, seppur autosufficienti, devono recarsi più volte alla settimana in ospedale per la dialisi» dice il vicesindaco e assessore al sociale, Cristina Marigo.

Il Comune, dunque, coprirà la quota che secondo la normativa in vigore non risulta più a carico dell’azienda sanitaria, ma ricade sul cittadino. «Stiamo valutando le modalità con cui erogare questo contributo a coloro che ne hanno diritto – prosegue Marigo -. Ne stiamo parlando anche con la Croce Rossa di Schio che è tra le associazioni a cui molti pazienti si rivolgono per essere accompagnati in ospedale. Siamo convinti che, in questo caso, il trasporto al pari del trattamento terapeutico debba essere garantito gratuitamente a chi ne necessita. Dopo la dialisi i pazienti non sono in grado di potersi spostare indipendentemente dalla loro autosufficienza. Per questo abbiamo deciso di impegnarci per garantire il servizio a tutti i pazienti che hanno bisogno di questo trattamento salvavita».

fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa