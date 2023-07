Schio, energia in città: cosa fare dal 14 al 20 luglio 2023

Schio: in questa settimana ci aspetta un nuovo evento del Fuoribosco dove si potranno ascoltare i racconti di trasumanza di G. Abriani, nuovi giochi per i più giovani grazie al Pro Summer Kids e nuovi film da gustare al Cinema estate!

Sarà una settimana ricca di eventi sportivi per tutti i gusti: una passeggiata al Monte Novegno con Luca Guiotto “Gli animali alla guerra”. Una corsa podistica (org. Anguriara) con inizio alle 20.15, il continuo delle attività di Pilates e Shiatsu nel parco di Palazzo Boschetti. Due giornate per il Torneo di pallavolo “Pravolley” (org. Anguriara) e infine, sempre per quanto riguarda il Volley, ci sarà da venerdì 14 a domenica 16 l’ “International Master Volley” (Masiera Day). un evento con entrata gratuita dove vedremo sfidarsi al Campus Schio ben sette nazioni.

Per quanto riguarda festival e musica continuano gli eventi all’Anguriara con Dj e musica dal vivo e fa ritorno per questo weekend il “Brick Lane Festival” organizzato da Molo 517. Il festival si dividerà in tre giorni con più artisti per serata. l’ingresso è gratuito per venerdì e domenica, mentre i biglietti per sabato saranno disponibili online e in cassa al costo di 10 euro + d.p.

Una settimana piena di energia!

Buon weekend!

EVENTI SU PIÙ GIORNI

I mercoledì di luglio

Pro Summer Kids

Ore 17.00

5 luglio – scienziati pazzi

12 luglio – caccia al tesoro Baby

19 luglio – conquista il racconto

26 luglio – summer, sommer, varà!

Parco del dirigibile/parco del redentore

Quattro appuntamenti gratuiti dedicati ai bambini

Info e prenotazioni: giulia.lab@outlook.it

Le lettrici del lunedì

Ogni mercoledì il gruppo di lettura “Le lettrici del lunedì” si incontrano per leggere e commentare un romanzo o un saggio, che viene cambiato ogni mese

Ore 16:30 – 18:00

Tutti possono unirsi al gruppo

Biblioteca R. Bortoli

Dal 14 al 16 luglio

Master Volley – Masiera Day

Ore 09.00

Campus Schio

Entrata gratuita

Info: https://tinyurl.com/27wth9uz

Brick Lane Festival

Organizzato da Molo 517

Parco della Fabbrica Alta

Informazioni giorno per giorno:

Venerdì 14

MEGANOIDI, ANDY – Bluvertigo – Dj set, The Bustermoon

Open act: On the Moon – Fanceofficial – Le Pietre Dei Giganti

Ingresso GRATUITO – Nessun biglietto ma se doni 2euro lo rifacciamo anche l’anno prossimo

Sabato 15

MODENA CITY RAMBLERS, CECCO E CIPO

BIGLIETTI disponibili online e in cassa — 10 Euro + d.p.(bambini sotto i 12 anni entrano gratis)

Biglietti online https://linktr.ee/molo517

Domenica 16

Busker Festival

Giornata dedicata alle famiglie con fantastici artisti di strada.

Ingresso GRATUITO – Nessun biglietto ma se doni 2euro lo rifacciamo anche l’anno prossimo

Info: https://tinyurl.com/bdds8eej

Fino al 9 agosto

Jazz Schio live music

Dalle 19.00 alle 22.00

Tutti i mercoledì

Piazzetta Garibaldi

Info: https://tinyurl.com/tvc439dp

Fino a domenica 22 Ottobre

“A decoro di Schio intellettuale e studiosa” – Le collezioni archeologiche nel Museo Civico di Schio

In mostra reperti della collezione Cibin Gori, della collezione numismatica Teopisto Strolin e della collezione Gianni Mazzon

Museo Civico Palazzo Fogazzaro

Da martedì a venerdì 10.00 -13.00

Sabato e domenica 10.00 -13.00 e 15.00 -19.00

Ingresso libero

Info: https://bit.ly/3VyrHkM

EVENTI GIORNO PER GIORNO

Venerdì 14 luglio

Anguriara – Demenzioni

Ore 20.00

Al Rocolo, Via Giavenale di sopra

Info: https://tinyurl.com/mwnp8nwt

Sabato 15 luglio

Anguriara – Pravolley e DeeJay Jo

Ore 13.00 – Torneo Pravolley

Ore 20.00 – Apertura serale

Al Rocolo, Via Giavenale di sopra

Info: https://tinyurl.com/2bprnenk

Domenica 16 luglio

Festival Fuoribosco: “I custodi delle terre alte”

Racconti di trasumanza di G. Abriani

Ore 16.00

Malga Davanti, Monte Novegno

Info: https://tinyurl.com/3c3m4nr9

Gli animali alla guerra

Passeggiata lungo il sentiero Calliano con Luca Guiotto

Ore 9.00

Monte Novegno, Schio

Info: https://tinyurl.com/2t97hzdd

Anguriara – Pravolley

Ore 08.00

Al Rocolo, Via Giavenale di sopra

Info: https://tinyurl.com/5n8w6pwf

Lunedì 17 luglio

Cinemaestate – “Il corsetto dell’imperatrice”

Un film di Marie Kreutzer

Ore 21.30

Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra

Info: https://www.cinemapasubio.it/rassegne/cinema-estate/

Martedì 18 luglio

Cinemaestate – “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri”

Un film di Matteo Parisini

Ore 21.30

Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra

Info: https://www.cinemapasubio.it/rassegne/cinema-estate/

Pilates – “A piedi nudi nel parco”

Con Laura Manfron

Ore 19.30 – 20.30

Parco Palazzo Boschetti

Info: 340 4928476 – https://tinyurl.com/5kvewr6d

Mercoledì 19 luglio

Cinemaestate – “Close”

Un film di Lukas Dhont

Ore 21.30

Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra

Info: https://www.cinemapasubio.it/rassegne/cinema-estate/

Pro Summer Kids

Conquista il racconto

Ore 17.00

Parco del dirigibile – Ss. Trinità Schio

Info e prenotazioni: giulia.lab@outlook.it – https://tinyurl.com/msy2tuk4

Anguriara – Corsa podistica e “I Graffi”

Ore 20.15 – Inizio corsa

Ore 21.00 – Live music

Al Rocolo, Via Giavenale di sopra

Info: https://tinyurl.com/4nn395km

Shiatsu al parco

Con Valentina Zaffonato

Ore 19.30 – 20.30

Parco Palazzo Boschetti

Info: 340 4928476 – https://tinyurl.com/3k85fjjr

Giovedì 20 luglio

Cinemaestate – “Billy”

Un film di Emilia Mazzacurati

Ore 21.30

Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra

Info: https://www.cinemapasubio.it/rassegne/cinema-estate/

Anguriara –Veneto Radio

Ore 20.00

Al Rocolo, Via Giavenale di sopra

Info: https://tinyurl.com/bdeue8kz

AVVISI DI PUBBLICA UTILITA’

Centri Estivi 2023

Pagina in costante aggiornamento: https://bit.ly/3pucYvm

DANCE WELL

Ogni giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 ritrovo al Teatro Civico per le dance class gratuite aperte a tutti, persone col Parkinson ma anche giovani, anziani, danzatori, coreografi, senza obbligo di iscrizione o prenotazione. info@teatrocivicoschio.it

Progetto “Easy Welfare” – Sportello fragilità

Grazie all’unione di sette comuni dell’Alto Vicentino e alla collaborazione delle associazioni “Rindola” e “Solidarietà e Speranza”, lo sportello fragilità offre un punto di appoggio nelle situazioni di difficoltà legate alla terza età.

Si impegna a fornire informazioni utili riguardo alla comparsa di disturbi cognitivi, orientamento, sostegno e consulenza per persone (e familiari) con decadimento cognitivo, Parkinson, post ictus e post trauma cranico, e gestione delle pratiche di richiesta di invalidità/legge 104.

Canali Telegram Comune di Schio

Sono attivi due canali Telegram: “Comune di Schio – Pubblica Utilità” e “Comune di Schio – Eventi”, un servizio che garantisce la consegna puntuale dei messaggi e che non intasa la memoria del telefono salvando i messaggi sul proprio server, permettendo l’invio di immagini e video, riuscendo a gestire un maggior numero di iscritti senza andare in sovraccarico. Per ricevere le notizie in questi due ambiti è sufficiente scaricare l’app “Telegram” poi cercare i canali del Comune di Schio e cliccare “unisciti”. Il servizio può essere attivato/disattivato in qualsiasi momento da parte degli utenti.

Canale Telegram del Progetto Avatar

“Avatar – Alto Vicentino Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” per la diffusione della cultura digitale

Iscriviti qui: https://t.me/avatarcittadinidigitali

Trasporto pubblico locale

LA LINEA SPA, che gestisce il servizio di trasporto pubblico ha attivato un servizio attraverso Whatsapp, per comunicare con i propri utenti. Per iscriversi è sufficiente inviare il testo “ISCRIVIMI” al numero 3482825628. Nella necessità di osservare le disposizioni sulla capienza massima dei mezzi di trasporto, gli utenti saranno informati su ogni aggiornamento relativo a: corse bis, variazioni di orario, altre informazioni.

CUP unificato dell’Ulss7 Pedemontana

Gli utenti potranno prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali in un struttura qualsiasi dell’Azienda socio-sanitaria, scegliendo la sede con i tempi di attesa più brevi, in quanto gli operatori potranno visionare tutte le agende ed effettuare la prenotazione presso una struttura qualsiasi, naturalmente d’accordo con l’utente.

Prenotazioni e disdette

Lun-Ven 8.00-17.30

· con il Sistema Sanitario Nazionale, per il Distretto 1 Bassano e il Distretto 2 Alto Vicentino

Dal telefono fisso Numero Verde 800.038.990; Dal telefono cellulare: 042884050 o 0445509800

· in Libera Professione: Ospedale di Bassano: Tel. 0424 889831 Fax: 0424888656; Ospedale Alto Vicentino: Tel. 0445509900.

CONTRIBUTI

Contributo sull’acquisto di biciclette a pedalata assistita

Il Comune di Schio mette a disposizione un contributo pari al 10% sul costo sostenuto fino a un importo massimo di 100 euro e su un importo non superiore a 3000 euro. L’acquisto dovrà essere effettuato presso i negozi convenzionati con il Comune che praticheranno un ulteriore sconto del 10%. Il contributo non è accessibile per chi ne ha già beneficiato negli ultimi 5 anni. Info: www.comune.schio.vi.it

Un anno di parcheggio agevolato a 10,00 €

per le auto elettriche e ibride per un tempo massimo di 2 ore al giorno. Dalla data di sottoscrizione dell’abbonamento per un anno nei parcheggi di via Btg. Val Leogra, piazza A. Da Schio, piazza Statuto, via Rompato. Oltre a via Gorzone, piazza IV Novembre, piazza Baracca, via Marconi, via Card. Dalla Costa, via Pasubio. Ma anche via XX Settembre, via Gaminella, parcheggio ex scalo merci Stazione Ferroviaria in via Baccarini.

La richiesta, su apposito modulo, deve essere presentata all’Ufficio di Abaco Spa (via Pasini 85, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Il modulo è scaricabile dal sito www.abacospa.it

Info: 0445529621 / schio.pubblicita@abacospa.it

“Parcheggi rosa”:

sosta gratuita nei due posti in Piazza dello Statuto e Almerico da Schio per un tempo massimo di 2 ore al giorno.

L’autorizzazione viene rilasciata per veicoli a servizio di donne in gravidanza o a genitori con bambini di età non superiore a due anni, accompagnata da idonea documentazione di certificazione.

I tagliandi si possono ritirare presso l’ufficio ABACO, gestore dei parcheggi nel Comune di Schio, in via Pasini n. 83. Aerto da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 13.00 – tel. 0445529621 – dopo la presentazione della seguente documentazione da inviare anche via mail a parcheggi.schio@abacospa.it:

– il modulo “Istanza rilascio permesso rosa”

– copia attestazione di pagamento

– fotocopia documento d’identità del sottoscrittore

– copia del libretto del veicolo

La procedura richiede una tantum il pagamento di 10 euro per spese d’ufficio.

Contributi per chi attiva collegamenti WI-FI nelle zone di Monte Magrè e Tretto

fino ad esaurimento fondi disponibili

Indicazioni invio domande https://bit.ly/3iw8I7K

Informazioni e moduli http://www.comune.schio.vi.it/url/contributi-wifi

MUSEI CITTADINI

Chiesa di Santa Giustina, Giavenale

Tutti i sabati 15.00-17.30, con visita guidata (non serve prenotazione)

Giardino Jacquard. Fino al 30 ottobre 2023

Ogni sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00 Visita guidata alle 17.00 (non serve prenotazione)

Info info@visitschio.it

Museo Civico di Palazzo Fogazzaro, via Pasini

Da mercoledì a domenica ore 10.00 – 19.00

Info 0445691343

Le Turbine, Largo Fusinelle

Mar-ven 9.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00; sabato 9.00 – 13.00 e 16.00 – 21.00 e domenica 10.00 – 13.00 e 17.00 – 21.00

Info 0445691285

Chiesa Sacra Famiglia, Mostra Permanente e Stanza del transito di Santa Bakhita,

via Fusinato 51

9.00-11.30 e 15.30-18.00, chiuso il lunedì. Prenotazione obbligatoria per gruppi al link https://canossianebakhitaschio.org/visita-santuario/

Info bakhitaschio@gmail.com – Tel. 0445521044

Sala Espositiva “Tito Caporali” – ex caserma Cella.

Sede Associazione IV Novembre ricercatori storici – via Rovereto 21/a.

Sabato pomeriggio 15.00 – 18.00

Info e prenotazioni per gruppi: segreteria@4novembre.it

Chiesa di San Francesco, via Baratto

Aperta la prima domenica del mese 15.00 – 18.30 con visita guidata gratuita alle ore 16 (senza prenotazione) e intrattenimento musicale a cura di Accademia Musicale Schio.

Info 0445.691218 cultura@comune.schio.vi.it

Museo geomineralogico e del caolino

ex caserma Cella, via Rovereto 21/a – Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

Museo del Cavallo e degli attrezzi rurali, via Fornaci 64 (vicino alla caserma dei VVFF).

Sabato 16.00 – 18.00 su richiesta al 3288039444

Museo che raccoglie le testimonianze sul passato agricolo di Schio e quindi anche sul cavallo, protagonista indiscusso della vita rurale (ma non solo) dei secoli passati.

Info: https://tinyurl.com/4mtedxep

Il mondo del treno in miniatura

Sala Razzoli c/o “La Casa” in Via Baratto

Tutti i venerdì non festivi 21.00 – 23.00 e ogni prima domenica del mese 15.00 – 18.30

Mostra permanente dedicata all’antico e suggestivo mezzo di locomozione su rotaia

Info 0445691343 https://tinyurl.com/2d6xew5t

Info news e aggiornamenti sulle iniziative in corso anche sui nostri social (FB Schio Cultura – IG Schiocultura).

Infoline: 0445691343 (Palazzo Fogazzaro lun-ven 9-13).

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa