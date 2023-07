Musei civici di Bassano: in mostra il dipinto “Deposizione di Cristo dalla Croce”

I Musei civici di Bassano del Grappa (VI) contribuiscono alle celebrazioni dei cinquecento anni dalla morte del Perugino con il prestito del dipinto “Deposizione di Cristo dalla Croce”

Dal 2 luglio al 30 settembre 2023 sarà possibile ammirare la “Deposizione di Cristo dalla Croce” di Perugino e bottega presso la mostra “…al battesimo fu chiamato Pietro. Il Perugino a Città della Pieve”. A cinquecento anni dalla morte dell’artista la città natia celebra infatti il suo figlio più illustre. Figlio protagonista assoluto del Rinascimento italiano, in un percorso espositivo che si articola in tre sedi. Sedi di: Palazzo Della Corgna, Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi e Oratorio di Santa Maria dei Bianchi. La mostra a cura di Vittoria Garibaldi, Francesco Federico Mancini, Nicoletta Baldini. Con l’intervento del già direttore delle Gallerie degli Uffizi Antonio Natali, include il dipinto “Deposizione di Cristo dalla Croce” che, dal 1876, è uno dei protagonisti principali della sorprendente collezione dei Musei Civici di Bassano del Grappa.

La tela

Il soggetto della tela deriva compositivamente dalla “Deposizione” iniziata dall’artista Filippino Lippi per l’altare maggiore della chiesa della Santissima Annunziata di Firenze e terminata da Perugino tra il 1505 e il 1507. Il soggetto fu in seguito trattato da Perugino in un prototipo ora perduto. Prototipo di cui esistono varie versioni pittoriche realizzate da diversi artisti, e da lui replicato nel 1517. Replicato nell’affresco conservato all’interno della chiesa di Santa Maria dei Servi, sede della mostra, danneggiato durante il diciassettesimo secolo. La tela dei Musei Civici di Bassano del Grappa, datata al 1511 circa, è quindi l’unico documento pittorico noto. Tela raffigurante tale “Deposizione”, e si pone dunque come testimonianza fondamentale del rapporto tra l’affresco e il perduto prototipo.

La mostra è l’occasione di vedere per la prima volta l’opera dei Musei Civici di Bassano del Grappa a confronto con l’affresco dal medesimo soggetto, nell’ex chiesa di Santa Maria dei Servi ed ora sede del Museo Civico Diocesano.

Opere di altissimo livello nei Musei civici di Bassano

“La collezione dei Musei civici di Bassano del Grappa comprende opere di altissimo valore e avere la possibilità di condividerle in occasione di mostre di elevato spessore culturale, in Italia o nel mondo, è pienamente in linea con la volontà dell’Amministrazione di diffondere la conoscenza dell’arte e, in questo caso, del nostro patrimonio.” aggiunge il Sindaco Elena Pavan “Quando Città della Pieve, che celebra con una importante esposizione i 500 anni dalla morte del Perugino, ha richiesto in prestito la Deposizione di Cristo dalla Croce abbiamo concesso l’opera e siamo orgogliosi che un pubblico appassionato abbia la possibilità di ammirarla nell’ambito di un progetto che la città natale dedica al grande artista.”

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa

Bassano del Grappa, 14 luglio 2023