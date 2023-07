Educazione ambientale, grande partecipazione al progetto 2022/2023

Coinvolti 1712 allievi di 88 classi, in 15 Comuni dell’Ovest Vicentino, è il risultato del progetto didattico di educazione ambientale, per l’anno scolastico 2022/2023, denominato “Coloriamo di verde il nostro futuro”. Promosso da Agno Chiampo Ambiente e realizzato da Achab Group, era rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio servito dalla società che si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Il progetto

Il progetto si è sviluppato lungo due direttrici: i laboratori in classe, dedicati all’impronta ecologica e ai cambiamenti climatici, e l’utilizzo della piattaforma multimediale scuolapark.it.

Comuni partecipanti

A partecipare sono state classi di Altissimo, Arzignano, Brendola, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara. E poi ancora Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, San Pietro Mussolino, Trissino. Oltre a Valdagno e Zermeghedo. 1155 gli allievi che si sono focalizzati sull’impronta ecologica, 304 sui cambiamenti climatici e 253 sulla piattaforma multimediale. In quest’ultimo caso, sono stati molto apprezzati i materiali didattici, i video e i giochi educativi, utilizzati per stimolare le riflessioni in classe.

“È da molti anni, ormai, che proponiamo questi percorsi educativi alle scuole del nostro territorio – spiega il presidente di Agno Chiampo Ambiente, Alberto Carletti –. Ogni anno Achab Group inserisce qualche nuova attività, in modo che gli studenti trovino sempre nuovi spunti per comprendere e sviluppare le tematiche legate alla salvaguardia del nostro ambiente e ai comportamenti personali da assumere per contribuire ad essa. Ringrazio tutti gli allievi e le scuole partecipanti, perché hanno saputo cogliere l’importanza di questo modo di fare educazione ambientale, che a noi sta molto a cuore”.

