Aurora Dalla Vecchia di Valdagno la millesima diplomata a ITS Red Academy

È stata assunta dall’azienda Zordan Srl SB ancora prima di concludere il suo percorso di formazione – Aurora Dalla Vecchia di Valdagno

Il 12 settembre le nuove selezioni per il biennio di alta formazione

Si chiama Aurora Dalla Vecchia, ha 21 anni e vive a Valdagno.

È lei la millesima diplomata di ITS Red Academy. Ha frequentato il corso di Marketing Manager (Tecnico superiore per il processo, la comunicazione e il marketing nel settore arredo) a Vicenza e ha chiuso il suo percorso di studi con ottimi risultati, dopo aver sostenuto gli esami assieme agli altri 156 diplomandi ITS Red del Veneto.

Dalla Vecchia, nel corso del biennio di alta formazione, ha fatto il proprio stage alla Zordan Srl SB di Valdagno, azienda che realizza spazi retail per gioiellerie, orologerie e brand del lusso.

Lo scorso aprile, ancora prima di concludere il biennio ITS Red, è stata assunta con contratto di apprendistato.

“Sono soddisfatta di aver scelto un percorso di formazione ITS perché mi ha dato la possibilità di apprendere nuove competenze e di ampliare i miei orizzonti in svariati campi – racconta Aurora Dalla Vecchia -.

L’azienda Zordan mi ha seguito passo dopo passo nel mio percorso di tirocinio e, subito dopo, mi aveva proposto un contratto di lavoro”.

Il Marketing Manager–Sistema Arredo

è una figura di alta professionalità che può essere inserita nella direzione commerciale per lo sviluppo dei mercati internazionali.

Un esperto che unisce la tecnica, con la conoscenza dei sistemi di progettazione, del diritto e delle normative di settore. I corsi ITS Red Academy sono a numero chiuso.

Si sono appena concluse le selezioni di luglio, ma sono già aperte le iscrizioni per le selezioni in programma martedì 12 settembre, all’Istituto Canova di viale Astichello (Vicenza).

“ITS Red Academy forma figure professionali altamente specializzate – spiega il presidente di ITS Red Academy Cristiano Perale -.

Attraverso i nostri corsi, gli studenti giovani seguono un percorso di alta formazione e possono far crescere la produttività delle aziende in termini qualitativi e quantitativi. In media, quasi 9 nostri studenti su 10, hanno un contratto di lavoro a un anno dal diploma.

L’accesso immediato di Aurora nel mondo del lavoro dimostra come la formazione di qualità di ITS Red Academy renda, ogni anno, molto attrattivi i nostri studenti per le aziende che puntano a innovazione e crescita”.

“Il corso ITS Marketing Manager – sottolinea Elisa Barausse,

presidente Sezione Legno e Arredo Confindustria Vicenza – vanta un forte collegamento con le realtà economiche del Vicentino, che mettono a disposizione in propri professionisti per approfondimenti, aprono le porte per visite aziendali, accolgono i ragazzi in stage.

Oggi le aziende del nostro settore necessitano di figure con competenze trasversali che spaziano da aspetti tecnici a competenze commerciali e di marketing.

Questo corso fornisce il giusto mix di nozioni specifiche per il settore del design acquisite in modo ‘pratico’.

I ragazzi hanno possibilità di inserirsi in stage, e poi con contratto di lavoro, in una delle tante eccellenze del settore presenti in tutto il territorio della nostra provincia, da aziende di piccole dimensioni fino ad aziende più strutturate”.

Per l’azienda di Valdagno

la figura del marketing manager è diventata fondamentale per sviluppare nuovo bacino di clienti e di stakeholders in un mercato sempre più competitivo.

Aurora Dalla Vecchia con le sue competenze ha conquistato l’azienda che ha deciso di scommettere su di lei.

“In questo momento seguo la contabilità generale e la parte attiva dell’organizzazione delle spedizioni dei prodotti, coltivando le relazioni con il project manager, i clienti e gli spedizionieri – spiega Dalla Vecchia -.

Lavoriamo soprattutto con l’estero. Mi trovo bene nell’area amministrativa, in quanto mi piace seguire tutto il processo di un prodotto: dalla sua progettazione alla sua spedizione”.

Aurora Dalla Vecchia

aveva scelto il corso Marketing Manager di ITS Red Academy subito dopo aver concluso gli esami di quinta superiore all’Istituto tecnico economico Marzotto-Luzzatti di Valdagno.

La giovane desiderava entrare nel mondo del lavoro presto, ma temeva che il diploma di scuola superiore potesse non essere sufficiente.

“Un mio professore mi aveva suggerito di guardare i piani di studio degli Istituti Tecnici Superiori e quello di ITS Red Academy mi sembrava il più completo – spiega Dalla Vecchia -.

In questi due anni, il corso Marketing Manager non si è concentrata solo sul marketing, ma mi ha dato modo di approfondire le conoscenze anche nel campo della progettazione, della logistica, dell’economia e ho studiato nel dettaglio i materiali di produzione come il legno, il vetro e il marmo, tutte nozioni utili per svolgere il mio attuale lavoro in Zordan”.

ITS RED ACADEMY

ITS Red Academy forma i super tecnici del marketing del settore arredo, della sostenibilità nell’edilizia, dell’efficienza degli impianti e dell’energia applicate al settore edile.

Gli studenti ITS Red possono scegliere tra sei percorsi formativi che permettono di acquisire un’Alta Formazione tecnica.

I corsi biennali di ITS Red si trovano a Vicenza (Marketing Manager), Padova (Building Manager, Energy Manager 4.0 e Green Manager), Treviso (Construction Manager, Design Manager), Verona (Building Manager, Energy Manager 4.0, Design Manager).

Fonte ufficiostampa@taglianigruppoadv.it