Vicenza: al consigliere Luca Poncato la delega alla tutela e benessere degli animali domestici

Si occuperà della tutela e del benessere degli animali domestici il consigliere comunale Luca Poncato.

A lui, 50 anni, avvocato,

vicepresidente della sezione di Vicenza dell’Ente nazionale protezione animali e membro del comitato di controllo nazionale dell’Enpa, il sindaco ha infatti delegato, senza oneri a carico del Comune, le funzioni di studio, analisi ed elaborazione di proposte in questo ambito.

“Con la delega di Luca Poncato alla tutela e al benessere degli animali domestici – ha detto il sindaco Possamai – aggiungiamo un nuovo tassello al modello di squadra di governo allargata in cui i consiglieri si prendono a cuore i temi di mandato che sono loro più congeniali e ci aiutano a realizzarli”.

“Seguirò i diritti degli animali

e di chi gli vuole bene e li considera membri della propria famiglia – ha aggiunto il consigliere Poncato – con un’attenzione particolare agli anziani soli.

Mi impegnerò per la realizzazione dell’oasi felina e per la realizzazione di aree di sgambamento adeguatamente attrezzate perché i padroni possano socializzare.

Magari con panchine dotate di copertura, perché i cani devono uscire anche quando piove o fa molto caldo”.

Fonte Comune di Vicenza

ENPA – Sezione di Vicenza

Per molti anni la sezione ha gestito privatamente il canile di Marola che ospitava fino a 500 cani e subiva le esondazioni del Tesina.

Dal 2000 ENPA Vicenza gestisce il canile comunale di Vicenza, che ha contributo ad ampliare nel 2006 per poter chiudere definitivamente la struttura di Marola e ospitare i cani che ancora cercavano casa.

Ad oggi gestiamo direttamente o sosteniamo oltre 200 colonie feline sul territorio, troviamo casa a circa 600 gatti l’anno, sosteniamo la pubblica amministrazione in situazioni di emergenza come i conigli e tartarughe di Parco Querini, interveniamo in caso di maltrattamenti o illeciti con il nucleo di Guardie Zoofile, diffondiamo la cultura della protezione degli animali con numerosi eventi e nelle scuole.

Fonte https://www.enpavicenza.it/