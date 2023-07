Valdagno: “Piazze in Scena”, un sabato all’insegna dell’arte di strada

Gli artisti di strada scendono in piazza e trasformano il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto a Valdagno.

Sabato 15 luglio torna a Valdagno “Piazze in Scena”,

il festival dedicato all’arte di strada diventato oramai un appuntamento fisso dell’estate in città.

Giocolieri, clown, acrobati e teatranti saranno protagonisti dal primo pomeriggio fino al tramonto, tra spettacoli e sorprese.

Ad aprire la tredicesima edizione dell’evento saranno anche quest’anno dei laboratori nel parco di Foro Boario dalle 15.30.

Gran finale, dalle 21.45, con le magia del fuoco del Circo Cerini. Tutte le attività sono ad ingresso gratuito.

“Torna un evento atteso e sempre molto partecipato

– sottolinea l’assessore alle attività culturali Anna Tessaro –.

Lo stupore e la meraviglia che l’arte di strada porta sui volti degli spettatori, e soprattutto su quelli di bambini e bambine, sono ogni anno il riconoscimento più bello alla qualità di un appuntamento dietro al quale c’è un lungo lavoro di organizzazione e preparazione.

Ancora una volta, le nostre piazze si preparano a diventare dei luoghi di cultura e di incontro con spettacoli che sapranno catturare i più piccoli, ma sorprendere anche giovani e adulti”.

Dopo l’apertura con i laboratori di arte di strada del “Circo in Valigia” alle 15.30, sarà quindi un susseguirsi di appuntamenti nel centro storico.

Alle ore 16.30, con repliche alle 17.30 (posti già esauriti) e alle 21.00, in piazza del Comune ci sarà il Camionteatro Manoviva che fa parte del progetto Teatri Mobili della Compagnia Girovago e Rondella.

Un vero e proprio camion allestito a teatro ospiterà 35 spettatori e li porterà in un microcosmo dove sono protagoniste le mani che raccontano senza parole e danno vita a uno spettacolo assolutamente unico:

Manin e Manon meravigliano per la loro abilità di creare due incredibili personaggi in miniatura capaci di esibirsi in numeri di giocoleria ed acrobatica. I posti sono limitati con prenotazione obbligatoria.

Alle 18.30 ci si sposta in piazza del Mercato

per “Seguime” di Zenzero e Cannella, uno spettacolo di strada che propone, attraverso divertenti acrobazie e arte circense, un viaggio in una cultura radicata nella gioia e nel rispetto accompagnata da musica folk.

Si prosegue quindi alle 20.00 a Palazzo Festari con I 4 elementi e il loro “Olè”: poche parole, molta musica, tanta giocoleria ed equilibri impossibili di un clown per un appuntamento completamente trasportato in velocipede.

Dopo la marching band per le vie del centro (dalle 20.45) del Complesso Bandistico Busacca-Borrometi e dell’Orchestra di Fiati Città di Scicli, il gran finale alle 21.45 avrà per teatro la Piazza del Mercato che ospiterà il “Circo Cerini”.

Creme & Brulè portano a Valdagno l’unico circo con gli animali di fuoco.

Lo spettacolo, in puro stile arte di strada, unisce il teatro di figura all’arte della manipolazione della fiamme.

Divertente, umoristico e con una componente fortemente visuale, lo show presenterà diverse creature, burattini e marionette infuocate ognuno con la sua peculiarità.

Serpenti fiammeggianti; pesci, meduse e altri animali sottomarini che bruciano di fiamma turchese; un uccello di fuoco che vola a tre metri di altezza.

E per finire in bellezza una spettacolare esibizione di giocoleria pirotecnica.

“Piazze in scena” rientra nel calendario di “Valdagno Estate Eventi 23” promosso dal Comune di Valdagno.

Foto d’archivio della manifestazione.

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa

vgrandi@comune.valdagno.vi.it