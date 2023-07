Tempesta nel vicentino: danneggiati mais, soia e vivai

Comincia la conta dei danni nelle campagne vicentine dopo la tempesta che ha colpito il territorio la notte scorsa, con forti raffiche di vento e chicchi di grandine grossi come palline da tennis che hanno colpito violentemente le colture.

Le aziende agricole più danneggiate sono nei territori di Costabissara, Caldogno, Isola Vicentina, Monticello Conte Otto. Mais e soia tra le coltivazioni più danneggiate, anche se si registrano perdite anche per orticole, vigneti e vivai.

A Caldogno il vivaio di Ivan Zazzaron ha subito perdite a piante sempreverdi, ornamentali ed altre in vaso, oltre che a strutture scaraventate a terra dal vento e rami spezzati.

Spiega Massimo Cichellero, direttore di Confagricoltura Vicenza:

“Stanno arrivando parecchie segnalazioni da tutto il territorio a Nord. Nei prossimi giorni faremo le valutazioni più dettagliando. Per il mais è la seconda stagione sfortunata: l’anno scorso la siccità ha causato perdite molto alte. Mentre quest’anno le pannocchie sono state falcidiate dalla tempesta. Siamo preoccupati anche per la soia, che è stata pure violentemente colpita dalla grandine”.

Fonte: Confagricoltura Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 13 luglio 2023

