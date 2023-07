Fisarmonica e violino si incontrano tra tradizione e modernità – Pove del Grappa: Festival Storico e Musicale Terre Graffiate 2023

AL VIA TERRE GRAFFIATE IL 15 LUGLIO ORE 9.00, SUL MONTE ASOLONE

Anche quest’anno Operaestate

rinnova la collaborazione con Terre Graffiate con diversi appuntamenti per dar luce ai territori del Grappa, si inizia sabato 15 luglio alle ore 9.00 al Monte Asolone con il duo formato da il musicista poliedrico e compositore Matteo Castellan, alla fisarmonica e il talento emergente del violino jazz Cèline Delzant.

Il Festival Storico e Musicale Terre Graffiate 2023, giunto alla sesta edizione, porta di anno in anno la musica nei luoghi che sono stati scenari di guerra.

Il primo appuntamento della rassegna di questa edizione si apre con un’escursione musicale guidata presso alcuni dei luoghi del Grappa più importanti da un punto di vista storico e più affascinanti da un punto di vista paesaggistico: il Col della Berretta e il Monte Asolone.

Pove del Grappa – Le due cime,

segnate da alcune delle più aspre battaglie della parte terminale della Grande Guerra, permettono scorci magnifici, con l’occhio che spazia dalla pianura veneta alle Dolomiti.

Durante l’escursione il pubblico potrà assistere all’intervento musicale del duo Castellan Delzant, dove Fisarmonica e violino si incontrano.

Un ideale punto di mezzo fra tradizione e modernità, tra folk e jazz, tra scrittura e improvvisazione.

Il progetto ha spiccato respiro internazionale, a partire dalla sua doppia nazionalità italo-francese.

Matteo Castellan e Cèline Delzant proporranno un repertorio di composizioni originali, tradizionali e musiche di grandi autori, ripercorrendo il percorso di viaggio di fisarmonica e violino.

Nati in Italia per poi portare in tutto il mondo la loro storia e cultura, finendo per fondersi con le tradizioni musicali con cui sono entrati in contatto arricchendole ed arricchendosi a loro volta.

Pove del Grappa: Festival Storico e Musicale Terre Graffiate 2023

Matteo Castellan

rappresenta una figura significativa nel panorama musicale italiano e internazionale sin dal 1993.

Il suo percorso artistico si articola sulla linea di confine tra composizione e improvvisazione, in felice equilibrio tra spettacoli teatrali, concerti jazz e di canzone d’autore.

Compone ed esegue dal vivo musiche di scena per enti come il Teatro Stabile Torino, Teatro Stabile dell’Umbria, Teatro Ragazzi e Giovani Torino.

Tra i suoi progetti principali:

l’Orchestra da Tre Soldi (vincitrice del premio Best Jazz 2008),

il duo world jazz con la violinista Giulia Subba

il quartetto world jazz AmbosMundos, ospiti di importanti festival in Italia ed Europa,

lo spettacolo “Musica x 2” con Gianluigi Carlone, leader della Banda Osiris

il quartetto new jazz Twombao.

Insieme a lui Cècile Delzant,

talento emergente del violino jazz. Dopo il diploma francese del D.E.M al Conservatorio regionale di Lille e la laurea nel 2015 in “violino jazz” presso il Conservatorio G.Verdi di Torino, frequenta il corso di perfezionamento in violino jazz nella classe di Rémi Crambes al Conservatorio Regionale di Lione.

Ha suonato in varie rassegne tra cui JazzFestival di Torino 2013/2014, Jazz Festival di Novara, Jazz Festival di Ivrea, Roero jazz fest. Vince nel 2014 il concorso Barolo Jazz Contest col pianista jazz Emanuele Francesconi col progetto Nuit Française.

Nel 2016, è stata scelta dai docenti del dipartimento jazz del CRR di Lione tra gli allievi donne del livello superiore per ricevere una borsa di merito durante la conferenza “Le donne e il jazz” organizzato dall’ associazione Soroptimist.

Una passeggiata musicale immersa nella natura capace di stupire ed emozionare. Uno spettacolo davvero da non perdere!

Info e prenotazioni Biglietteria del Festival tel. 0424 524214

