Mentre le Nazioni Unite si preparano alla Giornata Mondiale delle competenze dei giovani del 15 luglio, in 92 paesi quasi tre giovani su quattro, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, non hanno le competenze necessarie per trovare lavoro (rapporto UNICEF del 2022).

I dati indicano che i giovani stanno affrontando una crisi di competenze, in parte dovuta all’abbandono scolastico precoce – in Italia al 12.7% – prima di completare la formazione della scuola secondaria.

Un dato allarmante che riguarda l’Italia

è l’alta percentuale (il 19% in base ai dati Istat) dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non hanno né cercano un impiego e non frequentano una scuola né corsi di formazione o di aggiornamento professionale (i cosiddetti NEET).

In regioni come Sicilia, Campania, Calabria e Puglia i 15-29enni nel “limbo” hanno addirittura superato i coetanei che lavorano (3 giovani NEET ogni 2 giovani occupati).

Su jw.org, il sito web più tradotto al mondo, sono disponibili consigli utili per i giovani su come sviluppare le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro, cercare un impiego e pianificare il proprio futuro.

Ad esempio, l’articolo “Come posso trovare un lavoro, e mantenerlo?” offre una guida pratica per i più giovani ed è una delle tante risorse che si trovano su jw.org.

Giornata Mondiale delle competenze dei giovani

Ecco alcuni consigli contenuti nell’articolo per i ragazzi che si preparano a entrare nel mondo del lavoro:

La scuola prepara al lavoro

Dove trovare lavoro

La perseveranza porta frutto

Mantenere il lavoro

Andare d’accordo con i compagni di lavoro

La puntualità è importante

Il valore dell’onestà

“Si stima che il numero di giovani disoccupati nel mondo raggiungerà i 73 milioni.

Giornata Mondiale – È fondamentale, dunque,

che i nostri giovani approfittino di quante più risorse possibili per prepararsi al futuro”, afferma Michele Ferrante, portavoce dei Testimoni di Geova per il Triveneto.

“Il sito jw.org è una risorsa preziosa per le famiglie, con consigli pratici basati sulla Bibbia per i giovani che cercano una guida per porsi degli obiettivi, trovare un equilibrio nella loro vita e sviluppare caratteristiche positive come onestà, pazienza, responsabilità e una forte etica del lavoro”.

JW.ORG è il sito ufficiale dei Testimoni di Geova.

Sono disponibili gratuitamente contenuti testuali, audio e video in oltre 1.075 lingue, tra cui 100 lingue dei segni e 50 braille.

Persone di ogni nazione, cultura e religione possono trovare consigli pratici per la vita moderna basati sui principi senza tempo della Bibbia.

Fonte Michele Ferrante Portavoce dei Testimoni di Geova per il Triveneto