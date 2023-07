Cities2030, l’assessore Baldinato visita lo stabilimento di Zwilling Ballarini Italia

Visita allo stabilimento di Zwilling Ballarini Italia per promuovere una nutrizione sana e sostenibile anche attraverso la preparazione del cibo

Nell’ambito del progetto europeo H2020 Cities2030, l’assessore all’ambiente Sara Baldinato si è recata in visita a Ballarini di Rivarolo Mantovano. Stabilimento con oltre 130 anni di storia, leader nella produzione di pentole in alluminio antiaderente del Gruppo Zwilling. L’azienda ha partecipato all’evento di Cities2030 PassaVivande tenuto a Vicenza ad aprile.

La visita

L’obiettivo della visita era approfondire una particolare sfumatura del concetto di sostenibilità alimentare. Sostenibilità che pone l’accento sul modo e sugli strumenti con cui viene lavorato, cucinato e conservato il cibo. Utilizzare metodi e materiali di cottura corretti permette di mantenere le qualità delle pietanze e diventa strategico per proteggere la salute. Ma anche massimizzare i tempi, contenere i costi e ridurre gli sprechi.

Dal confronto con le professionalità che Zwilling Ballarini ha messo a disposizione del Comune di Vicenza, è emerso come la scelta della corretta modalità nel trattare il cibo sia fondamentale quanto la qualità dei prodotti che si decide di acquistare. Un aspetto, questo, imprescindibile in una cucina professionale e sempre più importante anche nella quotidianità di ciascuna persona.

Il progetto Cities2030

Il progetto europeo Cities2030 Co-creating resilient and sustainable food systems towards food2030 è stato finanziato dal Programma Horizon 2020 dell’Unione Europea. Coordinato dall’Università Cà Foscari, coinvolge 41 partners di 20 Paesi europei. Il percorso che il Comune di Vicenza sta attuando in collaborazione con la Biblioteca Internazionale La Vigna è disegnato attorno al diritto fondamentale alla salute: l’obiettivo è promuovere un cambiamento dei comportamenti e creare le condizioni per una politica del cibo che sappia conciliare le esigenze del territorio e valorizzare il suo potenziale in termini di ambiente, benessere economico e coesione sociale.

Per maggiori informazioni: https://cities2030.eu/

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa