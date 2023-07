Alex Cioni (FDI): l’accoglienza non puo passare sulla testa dei Sindaci

“Ho fiducia nel primo governo italiano che ha una linea politica fermamente contraria all’accoglienza dei sedicenti profughi e di coloro che arrivano clandestinamente sui barconi dopo aver pagato molti quattrini ai mercanti di esseri umani” – Alex Cioni-

Commenta il consigliere comunale scledense

Alex Cioni che è anche dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e che negli anni scorsi è stato il portavoce del comitato di cittadini PrimaNoi che nel vicentino ha promosso numerose iniziative contro l’accoglienza diffusa dei migranti.

“Obiettivamente il governo ha raggiunto scarsi risultati tangibili perché sta lavorando ad una soluzione strutturale con l’Ue che difficilmente arriverà prima dell’anno prossimo – ammette Cioni.

Va però ricordato che per 10 anni abbiamo avuto governi incondizionatamente favorevoli all’accoglienza dei clandestini, governi che hanno accettato supinamente un’Italia quale campo profughi d’Europa purché ci sia assicurata una maggiore flessibilità sui conti pubblici”– sottolinea l’esponente di FdI.

Ricordando inversamente quanto sta facendo il Governo Meloni per il Piano Mattei per l’Africa che “va nella giusta direzione in quanto crea le condizioni di base di un’Europa che rifiuta le logiche provinciali ed egoistiche dei singoli Stati nazionali che l’hanno contraddistinta negli ultimi decenni”.

Secondo il consigliere comunale scledense il tema dei porti aperti ai clandestini è un boomerang,

“non solo perché ci porta in casa persone che per molti anni rimarranno sulle spalle dei contribuenti italiani senza dare nulla in cambio e con scarse possibilità per molti di loro di ottenere il permesso di soggiorno, ma rende complicato per il governo programmare in maniera efficace e con criteri chiari, gli ingressi di stranieri regolari secondo i bisogni del sistema economico e produttivo nazionale”.

Alex Cioni – Sull’accoglienza diffusa Cioni consiglia

ai funzionari del ministero dell’Interno e della Prefettura un approccio meno arrogante:

“Fare copia e incolla con il medesimo modello dei governi precedenti non è il massimo delle soluzioni, se poi si scaricano nei comuni questi soggetti senza nemmeno avvertire preventivamente i sindaci, non sorprendiamoci se prima o poi scatteranno le proteste dei cittadini, magari capitanate da sindaci di centrodestra”.

