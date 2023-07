Sindaco Possamai: “Entro fine mese soluzioni in commissione territorio” – Tav, cabina di regia e tecnici Rfi al lavoro sulle richieste dell’amministrazione

Allo studio anche un supporto agli espropriati più anziani per trovare casa in quartiere

Le prossime saranno settimane cruciali per l’alta velocità.

Il sindaco Giacomo Possamai ha annunciato la volontà di lavorare a ritmo serrato per arrivare entro la fine del mese in commissione territorio con le diverse soluzioni formulate da Rfi sui cinque nodi evidenziati dalla nuova amministrazione.

Dopo gli incontri delle scorse settimane a Vicenza e a Roma, ieri pomeriggio sindaco e cabina di regia hanno incontrato nuovamente a Palazzo Trissino i vertici tecnici di Rfi:

“Si stanno dettagliando le diverse ipotesi progettuali – dichiara Possamai – per risolvere le questioni che abbiamo indicato fin dal nostro insediamento con l’obiettivo di mitigare sia l’impatto sui residenti sia gli effetti del cantiere sulla viabilità cittadina”.

Per quanto riguarda l’abbattimento del viadotto di Ponte Alto, in particolare, sono allo studio diverse opzioni. “Se sarà necessario percorrere la strada della viabilità alternativa – commenta il sindaco – abbiamo chiesto che non si tratti di una soluzione provvisoria, ma che sia l’occasione per dare una risposta definitiva ad alcuni nodi viabilistici dei quartieri ad ovest”.

Sul tavolo ci sono inoltre l’alleggerimento della fermata in fiera e le mitigazioni richieste per il sottopasso dell’Arsenale, su cui il sindaco si è detto ottimista, oltre alla viabilità in uscita dal ponte di via Maganza connessa al tema della stazione “su cui c’è molto da lavorare per riuscire a tenerla in superficie”.

Nel corso dell’incontro di ieri è stato fatto il punto anche sull’accoglimento delle osservazioni presentate dalle passate amministrazioni che saranno recepite nel progetto definitivo.

Tav – Infine gli espropriati:

“Siamo consapevoli che ci sono famiglie nel limbo – ha commentato il sindaco – perché riceveranno l’avviso di esproprio solo con il progetto definitivo. Raccogliamo la positiva esperienza delle sportello di consulenza attivato dalla precedente amministrazione.

Inoltre studieremo come incrociare domanda ed offerta di alloggi nello stesso quartiere da proporre prioritariamente a chi, più anziano e fragile, oltre a perdere la casa vivrebbe lo sradicamento dal territorio come un ulteriore trauma”.

Fonte Comune di Vicenza