Meteo in Veneto: allerta gialla per forti temporali

Dopo i temporali anche intensi tra la notte e il mattino odierni, che hanno interessato soprattutto le zone montane e pedemontane, tra la serata di oggi e quella di domani, giovedì 13, è previsto il passaggio di un impulso perturbato che determinerà varie fasi di instabilità, con rovesci e temporali sparsi che interesseranno anche la pianura. Meteo in Veneto: allerta gialla per forti temporali

Probabilmente si avrà una fase più significativa tra la serata odierna e il primo mattino di domani e una seconda fase giovedì pomeriggio soprattutto su Prealpi e pianura.

Saranno probabili fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate).

Sulla base di queste previsioni meteo elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) per criticità idrogeologica per forti temporali su tutto il territorio.

La dichiarazione ha validità dalle 18.00 di oggi alla mezzanotte di domani, 13 luglio.

Comunicato nr. 1203-2023 (PROTEZIONE CIVILE)

(AVN) – Venezia, 12 luglio 2023

Meteo in Veneto

Sistema Nazionale dei Centri Funzionali e Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto

Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, dalle Regioni e dalle Province Autonome, si propone di realizzare una rete di centri operativi che attraverso attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti relativi sul territorio, sia di supporto alle decisioni delle autorità preposte all’allertamento delle diverse componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto è attivo dal 02/04/2009.

Attualmente il CFD opera secondo la DGR 837 del 31/03/2009, DGR 1373 del 28/07/2014 – “Adozione di nuove modalità operative del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto”, DDR 110 del 24/10/2014 “Aggiornamento e completamento dell’allegato A alla DGR 1373/2014”, DGR 1875 del 17/12/2019 “Aggiornamento delle modalità operative del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto”, DGR 869 del 19/07/2022 “Aggiornamento delle modalità di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto inerenti l’allertamento per rischio idrogeologico per temporali” e DGR 1228 del 10/10/2022 “Aggiornamento delle modalità di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto

inerenti all’allertamento per rischio valanghivo”.

Fonte AGENZIA VENETO NOTIZIE

UFFICIO STAMPA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901 – 30123 VENEZIA