Circuito museale cittadino: estensione del progetto Vi-University card

Ingresso gratuito al Circuito museale cittadino agli studenti del Conservatorio Pedrollo

Estensione del progetto Vi-University card

Gli studenti del Conservatorio Pedrollo potranno visitare gratuitamente i musei e i monumenti del circuito cittadino.

Si tratta di un’estensione del progetto Vi-University card, riservato agli studenti universitari iscritti a Vicenza o residenti in città e provincia e iscritti ad altre facoltà che hanno già questa opportunità.

A presentare l’iniziativa c’erano oggi in sala degli Stucchi Ilaria Fantin, assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città, Leonardo Nicolai, assessore alle politiche giovanili con delega alla città universitaria, in rappresentanza del direttore del Conservatorio Pedrollo, Stefano Lorenzetti, il segretario particolare, Giacomo Azzalin e i musei partner del circuito cittadino.

Ampliamento del progetto Vi-University Card

“Sono molto felice di presentare, coralmente con l’assessorato alle politiche giovanili, questo primo passo di ampliamento del progetto Vi-University Card – dichiara l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin -. Il Conservatorio di Vicenza, istituzione di alta formazione musicale, rilascia titoli universitari di elevato livello a musicisti che portano il nome di Vicenza nel resto d’Italia e nel mondo. L’idea che annunciamo oggi nasce nel periodo più vivo della nostra campagna elettorale, presentata da alcuni candidati e supportata dai giovani rappresentanti degli studenti del Conservatorio. E’ una delle tante proposte nate nel tavolo cultura della scorsa primavera”.

Vicenza città universitaria

“L’abbiamo detto più volte: non vogliamo una città con l’università, ma una città universitaria – dichiara Leonardo Nicolai, assessore alle politiche giovanili con delega alla città universitaria -. Per rendere reale questa prospettiva è importante fare rete tra tutte le realtà legate all’alta formazione, come facciamo oggi con il Conservatorio e speriamo domani di farlo anche con chi frequenta i corsi ITS (Istituti tecnici superiori) nella nostra città. Una persona deve poter venire a Vicenza sapendo che può trovare il percorso formativo più adatto e insieme servizi e proposte diffuse e accoglienti: in una parola, le persone devono sentirsi accolte. Devono voler rimanere qui anche dopo la fine dei corsi. E questo è il senso di estendere una valida iniziativa messa in campo dalla precedente amministrazione”.

Attraverso un accordo tra Comune e Pedrollo, a partire dal 20 luglio gli studenti del Pedrollo potranno recarsi con il loro badge all’Ufficio informazioni e accoglienza turistica – Iat in piazza Matteotti (aperto tutti i giorni in luglio e agosto dalle 9 alle 17.30, da settembre a giugno, dalle 9 alle 18) e all’infopoint e biglietteria della Basilica palladiana (da martedì a domenica dalle 10 alle 18, durante i giorni di apertura del monumento).

Verrà rilasciato un biglietto speciale con un QR-code, con validità di un anno dalla data di emissione, che permetterà di entrare gratis una volta negli undici siti del circuito: nei siti museali di proprietà comunale – Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza-villa Guiccioli, Gallerie di Palazzo Thiene – nei siti monumentali di proprietà del Comune – Teatro Olimpico, chiesa di Santa Corona, Basilica palladiana – e nei musei partner – Gallerie d’Italia-Vicenza, Palladio Museum, Museo Diocesano, Museo del Gioiello.

Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131

Vi-University card: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,321262

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa