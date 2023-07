Castelfranco, 15 luglio Prima Nazionale “Cocoon”: quando la danza nasce da un abbraccio

Sabato 15 luglio ore 16.00 e 19.00 a Villa Parco Bolasco di Castelfranco Veneto in Prima Nazionale la coreografia di Masako Matsushita per la comunità Dance Well di Castelfranco Veneto

In Prima Nazionale Cocoon: quando la danza nasce da un abbraccio

La coreografa italo-giapponese Masako Matsushita crea la coreografia che porta in scena per la prima volta i dancers di Castelfranco Veneto.



La sezione danza nella città palcoscenico del festival Operaestate apre con una prima nazionale davvero speciale: il 15 luglio in doppia replica alle 16 e alle 19, nelle sale di Villa Parco Bolasco a Castelfranco Veneto, va infatti in scena in Prima Nazionale Cocoon, la creazione dell’artista della danza Masako Matsushita per il gruppo di Dance Well dancers locali. Un evento inserito nella ricca rassegna di Operaestate Festival, in collaborazione con Villa Parco Bolasco e Università di Padova, e il sostegno degli Amici del Festival.

In scena per la prima volta

Va in scena per la primissima volta un gruppo della comunità di dancers di Castelfranco, che ormai da gennaio 2022 partecipano alla pratica Dance Well. Dance Well è una pratica artistica nata con l’intento di promuovere la danza in spazi museali, contesti artistici, e si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. È un’iniziativa ideata e promossa, fin dal 2013, dal Comune di Bassano del Grappa attraverso il suo CSC Centro per la Scena Contemporanea, attiva in altri 10 città italiane, e dal 2022 è anche un progetto europeo sostenuto dal programma Creative Europe.

Per questa prima produzione, la scelta è caduta quindi su un’artista del movimento, Masako Matsushita, a sua volta Dance Well teacher a Recanati, coreografa già molto amata dal pubblico del festival, e autrice di numerose creazioni che hanno coinvolto comunità eterogenee nel corso degli anni, tra cui il fortunato Diary of a move, nato durante la pandemia e diventato successivamente una performance, una mostra, un catalogo e ispirazione per progetti successivi.

COCOON è ispirato all’omonimo film di Ron Howard,

nel quale una comunità di anziani ringiovanisce grazie all’aacqua di una piscina “contaminata” da misteriosi bozzoli depositati da extraterresti. “Sono legata a questo film – spiega Matsushita – perché mi ha fatto riflettere sul fatto che se un corpo è affetto da qualcosa deve imparare a conviverci, c’è in ognuno di noi un’energia magica che può generarsi”.

Insieme al gruppo di 7 dancers di Castelfranco la cui età spazia dai 40 ai 75 anni, Matsushita ha lavorato sul cogliere lo spirito del film, che è vicino a “un abbraccio, una coccola”, come un senso di protezione che è destinato ad andarsene.

Il lavoro con il gruppo nasce da una domanda, su “quale fiore si vorrebbe diventare, se fosse possibile”: una ricerca di bellezza, delicatezza, forza e resilienza, tipica delle piante che abitano il Parco della Villa, e anche dei dancers coinvolti nella creazione.

Racconta la coreografa: “abbiamo passato del preziosissimo tempo in sala ad esplorare luoghi conosciuti e sconosciuti, a raccontarci storie e a perderci nel linguaggio della danza e nel suo ampio raggio di possibilità, a sfidare i limiti trovando comodità nella scomodità, ad ascoltare musica del passato cucita al tessuto dei suoni del presente, immaginandoci quelli del futuro. Insieme, abbiamo creato una nostra danza rituale e abbiamo danzato gli uni per gli altri timidamente”.

E sulla collaborazione con i dancers, prosegue:

“parlo sempre al plurale perché il lavoro è frutto di una collaborazione dove ognuno ha portato una parte di sé, condividendo una storia ed elaborando materiali. Il mio lavoro è stato soltanto quello di cucire assieme le ‘opere d’arte danzanti’ che mano a mano si rivelavano da questi corpi straordinari”.

Artista multidisciplinare italo-giapponese residente a Pesaro, Masako Matsushita si occupa di analisi del movimento attraverso processi di ricerca, progetti coreografici, installazioni performative e interazione comunitaria, indagando la connessione tra cultura ed estetica, identità e tradizione, dispositivi virtuali e pratiche sensoriali.

Una creazione imperdibile

Una creazione davvero imperdibile, dove il processo creativo e dei singoli e del gruppo e le relazioni che nascono all’interno del percorso diventano un valore aggiunto anche per il pubblico.

Biglietto unico: 5€ – include la visita alla Villa e al Parco. Prenotazione obbligatoria.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Fonte: Operaestate Festival – Ufficio Stampa