Memory Bike adventure, l’evento ciclistico dedicato alla Grande Guerra

Partirà domani da Bassano del Grappa la Memory Bike adventure, un evento ciclistico di condivisione organizzato da Enough Cycling Collective che si sviluppa su un percorso di 720 chilometri e 18.000 metri di dislivello sui sentieri e le strade militari della Prima Guerra Mondiale.

I partecipanti provengono da 14 diversi paesi

come Stati Uniti, Gran Bretagna, Polonia, Danimarca e Germania, e tra di loro saranno presenti alcuni tra i migliori atleti della scena offroad ultracycling mondiale.

Tutti loro si ritroveranno alle 14 per un briefing di fronte all’Urban Center, in via Porto di Brenta, mentre la partenza ufficiale è fissata alle 19.00 dal locale Al Querto di via Angarano, a due passi dal Ponte vecchio.

Da qui i partecipanti scopriranno luoghi come il fiume Piave, il Monte Grappa, l’Altopiano di Asiago e il Monte Pasubio.

Per la fase di partenza non sono previste modifiche alla viabilità.

“La nostra città è ancora protagonista di un evento di ciclismo outdoor internazionale – dichiara l’assessore allo Sport, Mariano Scotton – che assume un significato particolare per il suo legame con eventi della storia che hanno segnato profondamente il nostro territorio.

Questi eventi rappresentano anche un volano prezioso per il turismo, dato che offrono a centinaia di atleti l’occasione di conoscere, spesso per la prima volta, la nostra città, e di farvi poi ritorno per viverla fino in fondo da turisti.

Diamo allora il nostro benvenuto a tutti a Bassano, che come sempre sarà pronta ad accogliere e a conquistare”.

L’evento si concluderà nel prossimo weekend ad Asiago,

dove avrà luogo il Memory Bike Festival – un evento aperto comunitario che vedrà più di 200 partecipanti accogliere i finisher dell’Adventure tra il 14 e il 16 luglio.

Bassano del Grappa, 10 Luglio 2023

Fonte Comune di Bassano del Grappa

