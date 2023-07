Malo: una teca per conservare il gonfalone comunale

Il gonfalone comunale di Malo fu concesso dall’allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat nel 1969.

Il documento di autorizzazione, controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri, il vicentino Mariano Rumor, che da queste parti era di casa, precisa che “ lo stemma d’oro con due angioletti tenenti uno scudetto di rosso alla croce d’argento…” era inserito in un “drappo bianco e rosso, riccamente ornato di ricami d’argento…”.

All’eopca era sindaco di Malo Giuseppe Dal Maso,

poi sottosegretario in uno dei governi sostenuti dallo stesso Rumor di cui era politicamente un allievo. Il documento originale, recuperato dall’ex sindaco nonché studioso e ricercatore storico Silvio Eupani e riprodotto in una delle sue pubblicazioni dedicate alla vita del paese, è datato 15 dicembre 1969.

A distanza di oltre mezzo secolo l’amministrazione comunale corre ai ripari per preservarlo ad una parte, ed esporlo al pubblico dall’altra.

La giunta ha infatti deciso di acquistare una teca per poterlo esporre in sala consiliare, che è ospitata nella quattrocentesca ex chiesetta di San Bernardino, a pochi metri dalle sedi municipali.

Sarà ammirabile non solo durante i consigli comunali ma anche in occasione di conferenze, mostre e incontri pubblici che si tengono nella spettacolare cornice storica maladense.

<Abbiamo pensato che gonfalone e stemma, orgoglio della comunità che rappresentiamo, debbano essere esposti e visibili alla cittadinanza – afferma il sindaco Moreno Marsetti. –

Ma che allo stesso tempo siano preservati dall’inesorabile passare del tempo, per affidarli poi, con altrettanto orgoglio, alle generazioni future>.

Malo, 10 luglio 2023

Gonfalone e stemma

Fonte Comune di Malo