Luca Antonietti: per la pallacanestro Vicenza atletismo e forza fisica sotto i tabelloni

Dopo la conferma del quartetto Cucchiaro, Ambrosetti , Cernivani e Brambilla e a pochi giorni dall’arrivo in biancorosso, riportato su queste colonne, dell’ala piccola Diego Terenzi, sempre da Legnano, approda all’ombra dei berici anche Luca Antonietti.

Ala di 198 cm, primo prezioso tassello del reparto lunghi.

Torinese d’origine, classe 1994, garantirà quella solidità necessaria per affrontare un torneo di grande qualità come la B nazionale.

Questo grazie al suo riconosciuto atletismo, alla forza fisica, ma l’intelligenza tattica che possiede gli permette di sviluppare gioco, nella posizione di quarto o quinto.

Buona presenza fisica vicino a canestro certamente, ma anche mano rotonda dall’arco dei 6,75.

Porterà la sua voglia di dare una mano alla squadra in ogni situazione.

Per Antonietti la scorsa stagione in terra lombarda, il 51 per cento nelle conclusioni da due punti e il 33 per cento da 3 nelle trenta gare di regular season.

Comincia decisamente ad assumere il proprio volto la Civitus Vicenza.

Ora la dirigenza è impegnata a trovare un centro puro, un 5 esperto in grado di presidiare le plance, di garantire rimbalzi, ma anche di fornire un concreto apporto difensivo.

Auspicabile la conferma di Andrea Campiello, esperto lungo, che insegue la sua settima stagione in biancorosso, dopo che nello scorso campionato è stato costretto a stare lontano dal parquet, negli ultimi due decisivi mesi, a causa di un infortunio.

Il roster verrà completato da alcuni giovani della cantera.

Vedremo su chi cadrà la scelta della società.

Riccardo Giuntini

Il palasport Città di Vicenza, casa della Civitus Allianz Vicenza, è il principale palazzetto dello sport del capoluogo berico. Situato in via Goldoni

Inaugurato nel 1972, si tratta di un palazzo importantissimo per la pallacanestro di tutto il territorio.

Casa della Ferroli Vicenza che negli anni ’80 andò ad un passo dalla promozione in Serie A.

Nello storico edificio hanno giocato anche la Fracasso Basket che centrò l’A2 nel 1993.

Dà ospitalità non solo alla pallacanestro maschile, ma anche all’AS Vicenza, la formazione cestistica al femminile, che negli anni ’80 dominò in Italia e in Europa.

Ospita anche la Pallavolo Vicenza, che sotto la denominazione Minetti, a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, fu una delle più solide e importanti realtà nazionali.

Dalla stagione 2014-15, la rifondata Pallacanestro Vicenza disputa tutte le partite nello storico impianto di via Goldoni.

Venne costruito nel quartiere di San Paolo per creare una piccola cittadella dello sport che fosse adiacente al centro e facilmente raggiungibile.

Il palazzetto infatti, sorge di fianco alle piscine comunali, al pattinodromo, alla pista d’atletica di via Rosmini.

Poco distante dai campi da tennis comunali, in un complesso di diverse strutture storiche per tutta la città di Vicenza.