Anna Fontana rinnova con la Velcofin Interlocks Vicenza

Altra piacevole conferma in casa Velcofin Interlocks Vicenza: la società biancorossa ha infatti rinnovato l’accordo con la playmaker Anna Fontana, che continuerà a vestire il biancorosso dopo le buone prestazioni della passata stagione.

Si tratta della settima giocatrice a disposizione di coach Claudio Rebellato.

Classe 2004,

Fontana ha iniziato a farsi notare nel panorama nazionale al torneo delle Regioni nelle annate 2018 e 2019, contribuendo al successo del Veneto in quest’ultima annata.

In finale, partita in quintetto, realizzò 16 punti e diede un apporto fondamentale alla vittoria del trofeo nel combattuto match contro la Sardegna.

Gli esordi in A2 e A1 sono arrivati con la maglia di San Martino di Lupari nella stagione 2021-22.

Annata in cui ha anche disputato le Coppe Italia di categoria sia Under 20 che Under 18, arrivando sempre in finale.

L’anno scorso ha cominciato a vestire il biancorosso, crescendo con tutta la squadra da gennaio in poi e dimostrandosi una play preziosa e precisa in fase di costruzione.

La sua crescita ha convinto la società a rinnovarle la fiducia e a proseguire il rapporto.

L’anno passato

ha mostrato propensione alla penetrazione (53% dentro l’arco) e discrete doti in fase di assistenza e di rimbalzo.

Ma l’obiettivo è quello di far crescere e maturare sportivamente una ragazza che a soli 19 anni ha già dimostrato di poter valere la categoria, con l’auspicio di vederla crescere ancora nel corso della stagione 2023-24.

Vicenza, 7 luglio 2023

Fonte Edoardo Ferrio Sito ufficiale: https://www.asvicenza.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/asvicenza