Visioni di Danza festival approda al Castello di Romeo

Al Castello di Romeo va in scena il secondo appuntamento di TEATRO & DANZA, rassegna inserita nel più ampio calendario di ESTATE D’EVENTI – Visioni di Danza festival.

Alle 21.15 di mercoledì 12 luglio

il festival VISIONI DI DANZA, con la direzione artistica di Luciano Padovani, porterà a Montecchio Maggiore tre diversi spettacoli dedicati alla sesta arte.

PLAY_BACH divertissement

del Balletto Teatro di Torino nasce dalla sfida coreografica e dalla volontà di dare concretezza visiva e dinamica all’emozione che ogni nota esprime, cogliendo le sfumature della musica di Bach e traducendo in danza un processo di analisi emotiva su ciò che la partitura musicale suggerisce.

La violenza e la dolcezza che nascono dalla vibrazione del suonato si traducono in una corrispondenza fisica, creando danze che attraversano mondi di nuove frequenze carnali.

Il progetto parte dalla necessità di sfidarsi con le partiture musicali classiche, mai affrontate prima per scoprire approcci inesplorati e aprirsi a nuove visioni dinamiche.

Gli studi su Bach diventano quindi una palestra di coreografia, un luogo coreutico mutevole, che non termina la sua evoluzione. La musica dal vivo cuce l’epidermide del danzatore al luogo, portandolo a un altro livello di interpretazione e di ascolto.

Al contempo l’aria mossa dai corpi impatta sui musici, rendendo tangibile l’azione della danza sullo strumento.

Con PRELUDE,

invece, a salire sul palco saranno gli artisti della compagnia vicentina Naturalis Labor.

Un trio danzerà sulla musica di “Prélude à un aprés midi d’un faune” di Claude Debussy, dando vita a un’atmosfera neoclassica che accompagnerà lo spettatore nel racconto del rapporto amoroso tra il Fauno e le Ninfe.

La compagine berica

porterà sotto le mura castellane anche NIGHT WOLVES, spettacolo che indaga il nostro essere animali, oltre le sovrastrutture sociali e culturali, in un gioco di ruoli collegati, richiami e riflessi.

«Dopo il sold out registrato durante l’appuntamento inaugurale con Marco e Pippo, arriva ora in città un prestigioso evento dedicato alla grande danza: ad andare in scena saranno affermati artisti, sia del territorio che provenienti da oltre i confini regionali», dichiara l’assessore alla cultura, Claudio Meggiolaro.

La rassegna TEATRO & DANZA proseguirà mercoledì 19 luglio con POJANA E I SUOI FRATELLI di Andrea Pennacchi, mentre mercoledì 2 agosto Debora Villa porterà al Castello di Romeo “RECITAL – 20 DI RISATE”.

I biglietti (15 euro intero e 10 euro ridotto per tutti gli eventi) sono disponibili nell’Ufficio Cultura, online su myarteven.it, vivaticket.com e nei relativi punti vendita, oltre che nella biglietteria del Castello di Romeo il giorno dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio (tel. 0444 492259).

In caso di maltempo le serate verranno spostate al cinema teatro San Pietro.

La kermesse

ESTATE D’EVENTI è stata promossa dal Comune di Montecchio Maggiore con:

il Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN / Regione del Veneto,

la Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A) di Vicenza,

il Gruppo Cinema della Parrocchia di San Pietro,

le scuole di danza aderenti al bando Palco Libero in Città,

l’Associazione Majoris per il festival blues,

la Cooperativa Piano Infinito per la riqualificazione culturale del parco di Via Volta grazie al festival Abilitante.

Collaborano anche la Pro Loco Alte Montecchio, con il Comitato Volontario di Protezione Civile e l’Associazione Italiana Soccorritori per gli aspetti legati alla sicurezza e alla logistica.

Molti i servizi comunali coinvolti, in particolare l’Ufficio Cultura e la Biblioteca Civica che partecipano all’organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo del progetto estivo.

Marco Billo Marchio e Divisione di Bericaeditrice Srl

www.hassel.it

In copertina. NIGHT WOLVES ph Riccardo Panozzo