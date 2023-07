La stagione estiva di Theama è realizzata in collaborazione con AGSM AIM e con il sostegno dell’Assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività del Comune di Vicenza – Spazio Bixio: Anna Zago il 10 e omaggio a Lucio Dalla il 14 luglio

Due appuntamenti in cartellone

in questi giorni per “Salotti urbani”, rassegna estiva di scena fino al 28 luglio nel giardino dello Spazio Bixio, firmata da Theama Teatro e realizzata in collaborazione con AGSM AIM e con il sostegno dell’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività del Comune di Vicenza.

Lunedì 10 luglio,

per il ciclo “aperitivi culturali” delle 19.30, Anna Zago protagonista di “Pandora’s beauty, manuale per donne dieteticamente caste”: tra ironia, riflessione e leggerezza, quattro passi tra storia e mito alla scoperta di come sono cambiati i canoni della bellezza femminile e di quali conseguenze hanno avuto.

Per i “divertimenti urbani”,

invece, venerdì 14 luglio alle 21.15 appuntamento con “Piazza grande – Omaggio a Lucio Dalla”, un viaggio nella grande canzone d’autore dell’artista bolognese, che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni, in compagnia di Sabrina Turri e Simone Piccoli e con l’attore Piergiorgio Piccoli, che ripercorrerà la fase iniziale della carriera discografica di Dalla, condivisa con il poeta e scrittore Roberto Roversi.

Il Teatro Spazio Bixio di Vicenza si trova in via N. Bixio 4.

In caso di pioggia gli eventi si terranno all’interno del teatro.

Biglietti: 7 euro per gli aperitivi culturali, 12 euro per i divertimenti urbani. Info e prenotazioni (consigliate) allo 0444 322525 oppure scrivendo a info@theama.it .

Informazioni anche su teatrospaziobixio.com.

