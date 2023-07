Spacciatore clandestino tenta la fuga: fermato e denunciato dalla Polizia

Prevenzione e Repressione dei Reati: spacciatore pregiudicato straniero fermato e denunciato dalla Polizia, con la droga, in via della Pace a Vicenza

Nella serata di giovedì gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura, in Viale della Pace, durante il normale servizio di pattugliamento hanno individuato tale L. M.. L. M. 28enne cittadino algerino con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità. In particolare per spaccio di sostanze stupefacenti.

Straniero irregolare

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale e privo di Permesso di Soggiorno, alla vista della Polizia si affrettava a gettare un involucro di cellophane all’interno di un giardino privato. Per poi darsi a precipitosa fuga in bicicletta nel tentativo di evitare il controllo.

Il gesto veniva comunque notato dai Poliziotti, i quali, dopo breve inseguimento, riuscivano a fermare il giovane nordafricano spacciatore ed a recuperare il pacchetto. All’interno di questo venivano rinvenute confezioni di cellophane contenenti circa 6 grammi di cocaina.

L’uomo, pertanto, veniva condotto negli Uffici di Viale Mazzini. E, al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, denunciato alla Procura della Repubblica per il possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In considerazione di quanto emerso e dei gravi precedenti a suo carico, pertanto, nei confronti di L. M. – in parallelo con l’iter giudiziario – il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un ORDINE di ALLONTANAMENTO dal TERRITORIO NAZIONALE .

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato dell’8 Luglio 2023