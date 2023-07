 Bolzano Vicentino: controlli antidegrado esercizi commerciali e complesso “Le sorgenti”

Controlli Straordinari della Polizia di Stato nel Comune di Bolzano Vicentino (VI)

Locali Pubblici e Turbative all’ Ordine ed alla Sicurezza Pubblica

Controlli antidegrado negli Esercizi Commerciali e nel Complesso “LE SORGENTI”

Il Questore dispone:

3 Fogli di Via Obbligatori

1 Avviso Orale

Nelle scorse settimane, a partire dalla seconda metà di giugno, e sino alla serata di ieri, sono state effettuate due distinte fasi di attività di controllo straordinario del territorio. Fasi che hanno interessato il Comune di Bolzano Vicentino, disposte dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Questa tipologia di operazioni di Polizia

– discussa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – rientra nell’ambito del progetto di mantenere costante la presenza delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio provinciale. Mediante l’effettuazione di sistematiche e mirate attività di prevenzione generale. E di controllo di Pubblici Esercizi in quei contesti comunali ove i Sindaci, nella loro funzione di Autorità Locali di Pubblica Sicurezza, hanno segnalato alle Autorità Provinciali – Prefetto e Questore – la presenza di particolari problematiche attinenti alla sicurezza urbana.

Gli interventi hanno interessato,

come si è detto, il territorio del Comune di Bolzano Vicentino a seguito di alcune segnalazioni circostanziate pervenute dai cittadini ed evidenziate dal Sindaco. Sono stati effettuati in particolare con pattugliamenti mirati ed attività di sorveglianza, soprattutto nella zona del Complesso residenziale “Le Sorgenti”. Nelle ore serali, inoltre, è stato attentamente monitorato un “Centro Massaggi Orientale” che si trova in questo territorio comunale.

Lo scopo di queste attività di Polizia è quello di contrastare, con un’ampia presenza e visibilità delle Forze dell’Ordine, i fenomeni di illegalità. Fenomeni che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini. Quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio ed in generale i fenomeni di microcriminalità connessi ai reati di tipo predatorio.

L’intensificazione dei servizi – specie nelle ore pomeridiane e serali –

ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e, talvolta, illecita di soggetti che, con i loro comportamenti molesti, infastidiscono i residenti. Costoro, intenti a bivaccare nelle pertinenze del complesso residenziale, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali. Sono stati identificati ed allontanati dal territorio comunale con Misure di Prevenzione Personali ed altri provvedimenti analoghi disposti dal Questore.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei competenti Uffici della Questura per consentire al Questore l’eventuale adozione di Provvedimenti amministrativi e Misure di Prevenzione.

Complessivamente, nel corso delle varie fasi delle operazioni di Polizia

– effettuate con l’impiego di circa 20 uomini e donne appartenenti alla Questura di Vicenza ed alla Polizia Locale “Nord Est Vicentino”. Con il supporto del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato e con mirati interventi del Personale investigativo della Squadra Mobile della Questura – sono stati controllati 5 Esercizi Pubblici, 21 autoveicoli e 67 persone, di cui 17 straniere e 12 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative il Questore ha adottato i seguenti Provvedimenti:

3 Fogli di Via

nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi e che, per di più, non hanno alcun legame con il territorio nel quale sono stati rintracciati. Per questi motivi sono stati diffidati a lasciarlo con obbligo di non farvi rientro per un periodo di 3 anni;

1 Avviso Orale

(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di un soggetto. Soggetto con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura. In particolare reati contro il patrimonio, a causa dei quali denota una spiccata pericolosità sociale.

“La sinergia tra l’Autorità di Pubblica Sicurezza e le Amministrazioni comunali è imprescindibile nell’ottica di garantire ai cittadini la pacifica convivenza nei territori urbani – ha evidenziato il Questore Sartori –. Ciò consente alle Forze di Polizia di intervenire in maniera efficace per prevenire e, se del caso, reprimere forme di degrado e situazioni di illegalità diffusa. Tutto ciò grazie anche alla applicazione puntuale e sistematica di Misure di Prevenzione Personali. Misure finalizzate ad evitare che soggetti che non rispettano le leggi possano radicarsi in questi territori”.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato dell’ 8 luglio 2023