Atletica CSI domani 9 luglio terza prova regionale su pista a Grumolo con oltre 400 atleti

Grumolo delle Abbadesse (VI), 8 luglio 2023 – Terza e ultima prova regionale per l’atletica leggera del Centro Sportivo Italiano (CSI) che il 7 settembre prossimo si ritroverà a Cles in Trentino per una tre giorni di gare dalle quali usciranno i campioni nazionali.

A Grumolo delle Abbadesse domenica 9 luglio 2023 si decideranno i campioni regionali.

Alla giornata sono iscritti 421 atleti per 723 gare. Un numero contenuto rispetto all’ultima prova di Lonigo (11 giugno) dove si erano raggiunti i 600 atleti.

La causa?

Un po’ la stagione avanzata (scuole chiuse e vacanze alle porte) e anche il caldo.

Le gare si svolgono allo stadio di Grumolo (Via Riale) con ritrovo alle 8:45.

Vi sarà una pausa di 50 minuti per il pranzo (13:30-14:20) e poi le gare proseguiranno fino alle 16:30.

Prevista la presenza di tutte le categorie, dagli esordienti ai veterani, e quasi tutte le specialità.

Si inizia al mattino alle 9:45 con i 5000 metri degli adulti e poi a cascata con le gare di mezzofondo fino ad arrivare alla velocità degli esordienti con i 50 metri piani.

Nel pomeriggio in pista vi saranno le gare di ostacoli e la velocità coi 100 metri delle categorie giovanili.

Nel frattempo al mattino saranno attive le pedane dei salti (lungo e alto) e i lanci (peso e “vortex”), gare che si completeranno nel pomeriggio.

Il programma gare e gli atleti (batterie, ecc):

https://www.csiveneto.com/p/11/atletica_su_pista

Il presidente CSI Vicenza

Fonte: Francesco Brasco, giornalista