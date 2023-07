Vicenza Laboratorio Palladio: progettare il futuro del sito Unesco Città di Vicenza

Laboratorio Palladio, a Palazzo Cordellina tappa del percorso partecipativo per aggiornare il Piano di gestione del sito Unesco

Assessore Balbi: “Un’occasione per sviluppare un pensiero strategico e trasversale ai settori e ai territori interessati”

Giovedì 6 luglio a Palazzo Cordellina si è svolta una tappa del percorso partecipativo denominato “Laboratorio Palladio. Progettare il futuro del sito Unesco Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”. Al centro dei lavori c’è stato il processo di aggiornamento del Piano di gestione del sito Unesco “Città di Vicenza. Ma anche delle Ville del Palladio nel Veneto”, attraverso i tavoli partecipati organizzati dal Comune di Vicenza. Comune referente del sito, con il supporto tecnico-scientifico della project manager e di un team multidisciplinare.

Percorso di aggiornamento sul futuro del sito Unesco

“Il percorso di aggiornamento del Piano di gestione – spiega l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi – è un processo molto importante non soltanto per la città di Vicenza, in cui si trovano molti dei beni compresi nel sito, ma anche per tutti i territori dove sono ubicate le ville del Palladio. Le attività del Laboratorio Palladio hanno rappresentato un momento fondamentale per le istituzioni e per la cittadinanza. Un’occasione preziosa per sviluppare un pensiero strategico, trasversale ai settori e ai confini amministrativi dei Comuni e delle Province interessate, sul futuro del sito Unesco”.

L’importanza del percorso partecipativo

Il percorso partecipativo “Laboratorio Palladio” costituisce un passaggio fondamentale per la creazione di una direzione strategica condivisa dagli stakeholder territoriali. Protagonisti di questo primo momento di incontro. Nel corso dell’iniziativa, infatti, alla presenza dell’assessore Cristina Balbi, circa cento interlocutori privilegiati hanno contribuito in funzione del proprio ruolo e delle attività svolte, ad uno scambio di conoscenze, discussione e contributo attivo per la definizione condivisa dei contenuti del futuro Piano di gestione. Durante i lavori sono stati delineati vision e obiettivi strategici condivisi. A partire dai due nuclei tematici “Conservazione, tutela e salvaguardia dei beni e del territorio”. E “Valorizzazione culturale ed economica, promozione, formazione e ricerca”.

I temi trattati

Tra i temi affrontati nell’incontro, la percezione del contesto attuale e delle principali esigenze e prospettive dei diversi stakeholder, la condivisione del valore universale del sito e dei principali contenuti del Piano di gestione da articolare in piani di azione. Nella fase laboratoriale sono stati utilizzati strumenti e tecniche del design thinking, che hanno permesso di raccogliere in maniera semi-strutturata molteplici punti di vista, sui temi di valorizzazione, promozione, conservazione e tutela dei beni e del territorio.

Il percorso partecipativo proseguirà in autunno.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa