Vicenza: dal 9 luglio al 23 settembre quattro pedalate inclusive

Le pedalate inclusiverientrano nell’ambito del progetto Turismo sociale ed inclusivo dell’Aulss 8 Berica in collaborazione con Comune e Consorzio turistico Vicenzaè

Domenica 9 luglio si svolgerà la prima pedalata inclusiva del progetto Turismo sociale ed inclusivo dell’Aulss 8 Berica, in collaborazione con il Comune di Vicenza, partner del progetto, ed il Consorzio turistico Vicenzaè. Gli itinerari proposti saranno in tutto quattro, ad anello ed ognuno con una tematica differente. Le pedalate sono ideate e organizzate con la collaborazione di Bici&Caffè società sportiva dilettantistica di Creazzo e Ol3 Bike srl.

“Vicenza e le ville” è il primo percorso in programma, domenica 9 luglio, con partenza e arrivo al Tribunale di Vicenza, in via Ettore Gallo, 24. Il ritrovo è alle 9. Il percorso ad anello è di 10 km e poco difficile. Sono presenti fontanelle lungo l’itinerario.

Programma delle altre pedalate

Seguiranno le pedalate “Vicenza e i palazzi”, il 23 luglio, alle 9 dal Teatro Comunale; “Vicenza e l’acqua”, il 2 settembre, alle 14.30 dalle piscine di Vicenza; “Vicenza e le colline”, il 23 settembre alle 14.30 dalla Chiesa di San Giorgio Martire in Gogna.

Durante le escursioni saranno presenti degli accompagnatori professionisti. Non vengono fornite biciclette in loco ed è obbligatorio l’uso del casco.

Per persone con disabilità sono a disposizione, gratuitamente e su prenotazione, tandem a pedalata assistita.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/348609 https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/1062

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa